Mit gleich zwei neuen NES-Klassikern stürzt sich Nintendo in den Februar 2019.

Mit Super Mario Bros. 2 und Kirby’s Adventure kommen gleich zwei Kindheitserinnerungen gleichzeitig am 13. Februar für Nintendo Switch Online.

Darüber dürfen sich mittlerweile über 8 Millionen NSO-Abonnenten freuen!

#SuperMario Bros. 2 and #Kirby’s Adventure are coming to #NintendoSwitchOnline – Nintendo Entertainment System on 13/02! #NES pic.twitter.com/uSBHw5HvwS

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 6. Februar 2019