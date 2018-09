Am 7.Dezember.2018 ist es wieder soweit. Dann kehrt der schneidige Prinz und „The King of All Cosmos“ wieder zurück. Katamari Damacy: Reroll wird für die Nintendo Switch im eShop und für PC erhältlich sein.

Bei den Spielen der Katamari Damacy Reihe übernehmt ihr die Kontrolle über eine hochgradig klebrige Kugel (dem Katamari), und rollt über alles, was die Größe des Katamari nicht übersteigt. Indem ihr drüber rollt, wird euer Katamari um das überrollte Stück größer. Nach und nach werdet ihr so größer und größer, bis ihr in der Lage seid, Autos, Gebäude, Berge und sogar Kontinente einzusammeln. Zusammen mit einem überaus witzigen Soundtrack macht das Spiel so ziemlich süchtig.

In Katamari Damacy: Reroll hat „The King of All Cosmos“ nach einer lebhaften Nacht alle Sterne vom Himmel geholt. Ihr übernehmt die Rolle seines Sohnes, des Prinzen, während er um die Erde reist, um die fehlenden Himmelskörper wiederherzustellen, indem ihr den Katamari um die ganze Welt rollt und alles auf seinem Weg einsammelt.

Neben einer überarbeiteten Grafik, überarbeiteten Schnittszenen, bietet euch die Nintendo Switch eine neuartige Bewegungssteuerung. Mit den Zwei Joy-Cons werdet ihr den Prinzen ganz einfach durch Drehen der Handgelenke bewegen können. Außerdem wird es einen Mehrspielermodus geben, indem ihr zusammen mit je einem Joy-Con spielen könnt.