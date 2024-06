XSEED kündigt nächste Woche ein geheimnisvolles Spiel an

Der beliebte Spieleentwickler XSEED Games hat sein Lineup für den Stand auf der Anime Expo angekündigt, darunter auch ein geheimnisvolles Spiel, das noch enthüllt werden soll. Obwohl XSEED nicht zu den bekanntesten Namen in der Spielebranche zählt, war das Studio an vielen populären Spielreihen beteiligt. Als Tochterunternehmen von Marvelous hat XSEED an Titeln wie Rune Factory, No More Heroes sowie den Fate- und Touhou-Serien gearbeitet. Jetzt erwartet die Fans auf der Anime Expo eine besondere Überraschung.

In den letzten Wochen hat XSEED den Fans bereits einen Vorgeschmack auf die kommenden Neuheiten gegeben. Bei der Nintendo Direct im Juni wurde das Veröffentlichungsdatum für Farmagia bekanntgegeben, ein neues Spiel, das Farming-Sim und Action kombiniert, mit Illustrationen von Hiro Mashima, dem Schöpfer von Fairy Tail. Auch das Kult-Franchise Corpse Party erhält bald einen neuen Teil und XSEED arbeitet derzeit an der Lokalisierung von Corpse Party 2: Darkness Distortion. Vor der Anime Expo in Los Angeles hat XSEED nun sein komplettes Lineup enthüllt.

Laut einem Bericht von Gematsu wird XSEED auf der Anime Expo Spiele wie Naruto: Emblem Battle, eine Arcade-Version der beliebten Anime-Serie, präsentieren. Darüber hinaus werden Corpse Party, Farmagia und ein Remake von Potionomics vorgestellt. Außerdem wird die Demo des bisher noch unbekannten Titels ebenfalls am Stand von XSEED gespielt werden können.

Obwohl es nur wenige Details darüber gibt, was das geheime Spiel sein könnte, könnte es auf ein größeres Franchise hindeuten. Die Neugier auf das mysteriöse Spiel könnte auf eine bedeutende Enthüllung einer der größten Serien des Studios hinweisen, da mehrere Rune Factory-Spiele in Arbeit sind. Marvelous hat letztes Jahr offiziell Rune Factory: Project Dragon als Spinoff der Serie enthüllt und gleichzeitig die Entwicklung von Rune Factory 6 bestätigt. Veröffentlichungsdaten wurden für keines der Rune Factory-Spiele bekanntgegeben.

Die Ankündigung von XSEED auf der Anime Expo wird wahrscheinlich Teil vieler anderer Ankündigungen zu anime-bezogenen Spielen sein. Im letzten Jahr kündigte der Entwickler Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue an.