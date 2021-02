Microsoft bestätigt: Xbox Series X ist bis mindestens Juni 2021 Mangelware

Xbox Series X: Die neue Konsole erschien am 10. November 2020 weltweit. - ©Microsoft

Die Nachfrage nach neuen Xbox Series X-Konsolen ist hoch. Zu hoch. So hoch, dass das Angebot bis mindestens Juni 2021 niedriger sein wird als die Nachfrage. Das bestätigte nun ein Microsoft-Sprecher in einem Interview.

In einem Interview mit der New York Times gab Mike Spencer, Leiter Investor Relations bei Microsoft, bekannt, dass die Nachlieferungen für Xbox Series X-Konsolen mindestens bis Juni eingeschränkt sein werden.

Microsoft hatte gewarnt, dass die Xbox Series X bis mindestens April oder später Mangelware sein würde. Jetzt haben wir Gewissheit darüber, dass das Warten auf volle Lagerbestände länger dauern wird. Die schwierige Versorgungssituation bedeutet, dass Microsoft jede neue Xbox verkauft hat, die es im letzten Quartal hatte, und in einem Quartal erstmals einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erzielt hat. In den globalen Verkaufscharts (laut Schätzungen) liegt man weit abgeschlagen hinter der PS5, da ist es noch trauriger, wenn man selbst keine Konsolen nachliefern kann.

Xbox Series X, PS5 oder High-End-PC-Grafikkarte auf der Wunschliste?

In den letzten Monaten war es unglaublich schwierig, eine Xbox Series X, PlayStation 5 oder sogar die neuesten AMD- und Nvidia-Grafikkarten zu kaufen. Diese Engpässe dürften sich bis zum größten Teil des Jahres 2021 fortsetzen. AMD-CEO Lisa Su warnt davor, dass möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte Kapazitäten vorhanden sein werden. „Die Branche muss das Gesamtkapazitätsniveau erhöhen“, sagte Su letzte Woche bei einem Gewinnaufruf. „Wir sehen also in der ersten Jahreshälfte eine gewisse Enge, aber in der zweiten Jahreshälfte gibt es zusätzliche Kapazitäten.“

Ein Teil des Problems für Einzelhändler und Verbraucher sind auch Scalper/Wiederverkäufer. Die tatsächlichen Kosten für eine neue GPU oder Spielekonsole waren dank eBay-Wiederverkäufern gegen Ende 2020 unglaublich hoch. Ein Problem, mit der die ganze Branche zu kämpfen hat. Für Spieler ist es auch schwer zu warten, deswegen zahlen viele Fans auch überhöhte Preise. Doch damit gibt man den Wiederverkäufern frisches Kapitel, um die nächste Tranche zusammenzukaufen. Ein Teufelskreis, der nicht so schnell zu beenden ist.