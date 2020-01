Xbox One-Umsätze gingen im letzten Quartalsbericht um 43 Prozent zurück

In den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2020 hatte Microsoft Grund zum Feiern, als es um Zahlen für Xbox Game Pass-Abonnenten und monatlich aktive Benutzer auf Xbox Live ging. In vielen Schlüsselsektoren waren jedoch erhebliche Einbußen zu verzeichnen, einschließlich der Gaming-Einnahmen, die um 21 Prozent oder 905 Millionen US-Dollar zurückgingen. Die Verkäufe von Xbox One-Konsolen gingen im Quartal zum 31. Dezember 2019 ebenfalls um 43 Prozent zurück!

Der Umsatz mit Spielen und Dienstleistungen ging um 11 Prozent oder 295 Millionen US-Dollar zurück. Laut Microsoft handelt es sich dabei “hauptsächlich um einen Titel eines Drittanbieters, der teilweise durch das Wachstum der Abonnements ausgeglichen wird”. Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners via Twitter, stellte fest, dass der Titel eines Drittanbieters Fortnite war. Die Ausgaben waren im Vergleich zum Vorjahr niedriger und führten daher zu geringeren Lizenzgebühren für Microsoft.

Der Rückgang bei den Konsolen- und Spieleverkäufen ist jedoch nicht völlig unerwartet. Microsoft rüstet sich für die nächste Generation von Spielen mit der Xbox Series X, die im Jahr 2020 auf den Markt kommt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich der Umsatz mit Konsolenhardware gegen Ende des Lebenszyklus einer Generation verlangsamt. Das passiert bei Sony aktuell mit der PS4 ebenfalls.

Wir werden sehen wie das Duell in der nächsten Generation starten wird. Was meint ihr? Hat der Xbox-Hersteller eine Chance gegen Sony im High-End-Konsolen-Bereich? Sagt es uns in den Kommentaren.

The third party game mentioned above is Fortnite.

In that spending in Fortnite is down YoY, to the point that it had a material impact on earnings.

Total gaming revenue in 2019 was $10.3 billion, down from $11.5 billion in 2018. pic.twitter.com/3s9d9w2q2d

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 29, 2020