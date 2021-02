Xbox Gold Spiele für März wurde bekannt gegeben

Games with Gold - Xbox One / Xbox 360 - Xbox Gold

Mit Xbox Live Gold erhalten Spieler Zugriff auf den Online-Multiplayer. Einer der weiteren Hauptvorteile ist der monatliche Zugriff auf kostenlose Spiele. Normalerweise gibt es vier kostenlose Spiele über das Programm „Games with Gold“ – zwei für Xbox One und zwei für Xbox 360. Die kostenlosen Xbox Gold Spiele für März 2021 lösen sich nicht von diesem Muster.

Vom 1. bis 31. März können Xbox One-Besitzer Warface: Breakout beanspruchen. Warface: Breakout ist ein Online-PvP-Shooter mit Live-Service-Elementen. Vom 16. März bis 15. April können Xbox Live Gold-Abonnenten auf Xbox One auch VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse erhalten. VALA ist ein lokaler Koop-Twin-Stick-Shooter, bei dem Spieler Mechs einsetzen, um gegen zombifizierte Lamas zu kämpfen. Bis zu vier Spieler können an der Aktion teilnehmen. Außerdem wird Xbox Play Anywhere unterstützt, sodass Abonnenten sie auf Wunsch auch auf dem PC spielen können.

Auf der Xbox 360-Seite können Abonnenten Metal Slug 3 vom 1. bis 15. März kostenlos herunterladen. Metal Slug 3 ist ein klassischer Run- und Gun-Arcade-Shooter, der ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, bevor er auf modernere Konsolen portiert wurde.

Und schließlich können Xbox Live Gold-Abonnenten vom 16. bis 31. März das Xbox 360-Spiel Port Royale 3 für sich beanspruchen. Port Royale 3 erhielt beim Start im Jahr 2012 gemischte Kritiken, wobei die Kritik auf die Grafik und das langsame Tempo gerichtet war. Es wird interessant sein zu sehen, ob moderne Spieler eine andere Meinung über das Spiel haben, wenn sie es amb dem 16. März ausprobieren.