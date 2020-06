Xbox Game Pass bestätigt neue Spiele für Juni 2020

Xbox Game Pass

Xbox hat eine beeindruckende Reihe von Spielen bestätigt, die für den Monat Juni 2020 auf den Xbox Game Pass kommen. Vier Indie-Spiele werden ab heute und morgen in die Liste der kostenlosen Spiele aufgenommen, die mit Xbox Game Pass heruntergeladen werden können. Die vier Spiele, die zum Game Pass kommen, sind Night Call, Observation, Streets of Rogue und The Messenger. Einen Blick über die Spiele als Video bekommt ihr am Ende der Meldung präsentiert.

Neu im Xbox Game Pass: Night Call

Night Call steht derzeit zum Download zur Verfügung, die anderen drei Spiele werden jedoch ab dem 25. Juni verfügbar sein. Night Call ist ein narratives Krimi-Spiel, das uns in die Lage eines Taxifahrers in Paris versetzt. Der Schwarz-Weiß-Kunststil des Spiels wurde von Spielen wie LA Noire oder Limbo inspiriert. Night Call wird sicher diejenigen unterhalten, die eine tiefe mysteriöse Geschichte genießen.

Observation (ab dem 25. Juni)

Observation wird auch dem Game Pass beitreten und sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC verfügbar sein. Observation ist ein Abenteuer-Puzzlespiel, das von Devolver Digital veröffentlicht wurde. Mit diesem einzigartigen Spiel können Spieler eine System-KI in einer Raumstation durchschauen und ein Rätsel bezüglich des Verschwindens der Besatzung lösen. Im Verlauf der Geschichte erfahren die Spieler mehr über die überlebende Crew und die KI selbst.

Neu im Xbox Game Pass: The Messenger (ab dem 25. Juni)

Ein weiteres Devolver Digital-Spiel ist ebenfalls in der Xbox Game Pass Juni-Aufstellung enthalten. The Messenger ist vielleicht eines der aufregendsten Indie-Spiele, die es bei Game Pass gibt. Obwohl es zuvor für Xbox One durchgesickert war, ist die Bestätigung von The Messenger für den Game Pass ein wahr gewordener Traum für Gamer, die Plattformspiele mögen. The Messenger ist ein Side-Scroller-Actionspiel, das auf der Suche eines Ninja nach einer Schriftrolle basiert. Die Spieler werden vielen Feinden begegnen und in einer wunderschönen 8-Bit-Welt neue Fähigkeiten erlernen.

Streets of Rogue (ab dem 25. Juni)

Das vierte Spiel, das sich Game Pass anschließt, ist das Top-Down-Rollenspiel Streets of Rogue Das Spiel handelt von Spielerwahl, Freiheit und anarchischem Spaß. Streets of Rogue kombiniert Elemente wie freie Erkundung und Hinweise auf einen rasanten, schurkenhaften Stil wie Binding of Isaac. Die Spieler müssen viele Entscheidungen treffen, die sich auf das tiefe Gameplay von Streets of Rogue auswirken können.

Sieben Spiele verlassen den Game Pass am 30. Juni. Die vier Spiele, die Game Pass beitreten, werden diese ersetzen, da die Spieler diesen Monat einen abgerundeten Spielzyklus erhalten. Life is Strange 2 ist ein narratives Spiel, das Game Pass verlassen wird, aber Night Call wird es als Spiel im relativ gleichen Genre ersetzen. Alle vier Spiele, die Xbox Game Pass beitreten, bieten Erlebnisse in ganz unterschiedlichen Genres und sind einen Versuch wert, wenn sie alle verfügbar sind.