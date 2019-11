X019: Microsoft bringt xCloud-News, neue Xbox Game Pass-Infos und zeigt 12 Xbox Game Studios-Titel

x019

Microsoft macht es wirklich spannend. Die X019 wird ohne Zweifel die Herzen der Xbox-Gamer hochschlagen lassen.

In diesem Jahr zeigen sie einige große Titel. Immerhin kann man 24 Spiele in London antesten wie das neue Age of Empires II Definitve Edition, Battletoads, Doom Eternal, Microsoft Flight Simulator oder Wasteland 3. Aber es scheint, dass die Pipeline noch länger dauert.

Wie über den offiziellen Twitter-Account für das Event wird bestätigt, können wir auch für den Game Pass von xCloud mit großen Neuigkeiten rechnen. Immerhin wird die Liste der exklusiven Xbox-Plattformer immer länger, nachdem Microsoft die letzten Jahre auf “Einkaufstour” in puncto Videospiele-Studios war.



Die X019-Konferenz findet vom 14. bis 16. November in London statt und wird live auf Mixer übertragen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.