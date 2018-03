Bei der Verfilmung von „Duke Nukem“ wird der WWE-Wrestler John Cena die Hauptrolle bekommen, wie ScreenRant meldet.

Der Wrestler zeigt sich in ersten Interviews als „höchsterfreut“, ist er aber auch kein Unbekannter im Filmgeschäft. Immerhin spielte er bereits in Filmen wie 12 Rounds und The Marine mit.

Anbei ein Einblick aus dem letzten Film mit John Cena:

Ob der Duke damit im Kino erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. Aktuell befindet sich (höchtwahrscheinlich) eine Duke Nukem-Spielesammlung in Arbeit, welche jedoch noch nicht offiziell angekündigt wurde.