Obwohl die PC-Version von World War Z exklusiv für den Epic Games Store erhältlich ist, hat sich der Titel von Saber Interactive gut entwickelt. Laut Angaben des Entwicklers via Twitter wurden fast zwei Millionen Spieler erreicht. Das Studio bedankte sich bei den Spielern für ihre Unterstützung und sagte:

World War Z verkaufte sich innerhalb einer Woche, nach seiner Einführung, über eine Million Mal. Über den Epic Games Store wurden mehr als 250.000 Exemplare verkauft. Seitdem wurde eine Roadmap für kostenlose künftige Inhalte erstellt. Das Entwicklerteam arbeitet an einer neuen Mission in Tokio. Ein neuer Zombie, ein extremer Schwierigkeitsgrad, ein neuer Modus und neue Waffen werden in den kommenden Monaten ebenfalls hinzugefügt.

Außerdem können die Spieler irgendwann neue Waffenvarianten, Charakter-Skins und Zubehör erwarten. Der Entwickler gab keinen Veröffentlichungstermin für die Tokio-Mission bekannt, versicherte den Fans jedoch, dass sie „unterwegs“ sei. Neben dem PC ist es auch für Xbox One und PS4 verfügbar.

World War Z has reached nearly 2 million players! We’re so thankful for all the support, and we can’t wait for you all to play what we have in store! pic.twitter.com/2VMKT7q5ua

— World War Z Game (@wwzthegame) 21. Mai 2019