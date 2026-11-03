World of Tanks: Dune-Event bringt neue Panzer und Belohnungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Riesige Kriegsmaschinen, futuristische Designs und bekannte Figuren aus einer der größten Science-Fiction-Welten: World of Tanks bekommt im November ungewöhnlichen Besuch. Wargaming hat eine umfangreiche Zusammenarbeit mit Dune: Part Three angekündigt. Das Crossover bringt neue Fahrzeuge, Kommandanten und kosmetische Inhalte in gleich drei Spielen der Reihe. Los geht es bereits am 5. November 2026.

Paul Atreides und neue Panzer kommen ins Spiel

In der PC-Version startet am 5. November ein spezieller Battle Pass, der bis zum 16. November läuft und 40 Stufen umfasst. Dabei könnt ihr fünf Charaktere aus dem Dune-Universum als Kommandanten freischalten. Paul Atreides und Stilgar erhaltet ihr über den regulären Fortschritt. Für Alia Atreides, den Otherworldly Soldier und den Death Commando sind dagegen spezielle Pakete notwendig.

Auch bei den Fahrzeugen gibt es neue Inhalte. Der amerikanische mittlere Panzer Jezevec der Stufe IX erhält den 3D-Stil „Manta Strider“, der von einem Ornithopter aus dem kommenden Film inspiriert ist. Zusätzlich bekommt der deutsche Premium-Panzer Kpz. Erich Konzept I den Stil „Titan of War“. Dazu kommen Tarnungen, Schriftzüge und weitere Dekorationen im Wüsten-Look.

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Auch Blitz und Konsolen erhalten eigene Dune-Events

Das Crossover beschränkt sich nicht auf die PC-Version. World of Tanks Blitz bekommt vom 13. bis zum 27. November neue Avatare, Profilhintergründe, Tarnungen und Ornithopter-Dekorationen. Besonders auffällig ist eine eigene Death-Commando-Stimme für die Gefechtsansagen. Außerdem könnt ihr eine Garage im Dune-Design freischalten und dauerhaft behalten.

Auf Konsolen startet das Event in World of Tanks Modern Armor bereits am 10. November und läuft bis zum 24. November. Hier warten zwei neue Fahrzeuge: Titan of War und Manta Strider. Zusätzlich gibt es fünf Kommandanten aus dem Film. Ein kostenloses Starter-Paket enthält Embleme, drei Tage Premium-Spielzeit und Booster.

Dune: Part Three erscheint im Dezember

Mit der Kooperation stimmen Wargaming und Legendary Entertainment auf den nächsten Kinofilm ein. Dune: Part Three soll am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen und die Filmtrilogie von Regisseur Denis Villeneuve abschließen.

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