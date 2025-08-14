Woochi the Wayfarer im Entwicklerinterview

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Publisher Nexon Games und Entwickler LoreVault haben mit Woochi the Wayfarer ein neues Fantasy-Action-Adventure angekündigt, das in der farbenprächtigen, aber historisch inspirierten Welt der Joseon-Dynastie spielt. In einem siebenminütigen Video-Interview geben Director Kang Dong Yeon und Art Director Mok Youngmi spannende Einblicke in Konzept, Setting und kreative Vision des Spiels.

Woochi the Wayfarer kombiniert eine emotionale, cineastisch inszenierte Geschichte mit dynamischen Kämpfen eines sogenannten Dosa, einem Magier des Weges. Das Team beschreibt das Setting als „Joseon-Fantasy“: eine authentisch recherchierte historische Kulisse, angereichert mit fantastischen Elementen aus koreanischen Mythen. Spieler treffen auf legendäre Gestalten wie Dokkaebi, Gumiho oder Schamaninnen, während traditionelle Kleidung wie Hanbok oder Gat mit fantasievollen Designs verschmilzt.

Werbung

Im Zentrum steht Woochi, ein legendärer Dosa, der in Korea bereits aus verschiedenen traditionellen Erzählungen bekannt ist. Die Story folgt seiner Ausbildung und den Abenteuern auf dem Weg zum Meister. Dabei legt LoreVault Wert auf eine eigenständige Interpretation, die sich bewusst von bisherigen Film- oder Serienadaptionen absetzt.

Visuelle Qualität und emotionale Wirkung

Die Entwickler setzen auf aufwendige Technik wie 3D-Scanning und MetaHuman, um lebensechte Figuren und Umgebungen zu erschaffen. Alle Szenen des Teasers basieren auf tatsächlichen In-Game-Assets. Das Ziel: koreanische Kultur und Mythologie so authentisch und hochwertig wie möglich zu präsentieren. Ein Beispiel ist die im Teaser gezeigte Elster mit Gat, inspiriert von der traditionellen Gelehrtentracht, umgesetzt in einer niedlichen, aber realistischen Art. Neben ihr spielen auch ein majestätischer Tiger und die Schamanin Myoan eine Rolle.

Obwohl die bisherigen Bilder teils eine dunklere Atmosphäre andeuten, betonen die Entwickler, dass die Grundstimmung hell, farbenfroh und warm sein wird. Damit will man sich klar von anderen ostasiatischen Fantasy-Titeln abheben, die oft auf düstere Optik setzen.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Herausforderungen und kreative Freiheit

Die Joseon-Ära bietet reichlich Referenzmaterial. Von Architektur über Kleidung bis hin zu kulinarischen Details. Die größte Herausforderung besteht laut Art Director Mok Youngmi darin, historische Genauigkeit mit kreativer Fantasie in Einklang zu bringen. Besonders bei mythologischen Kreaturen gebe es oft keine festen visuellen Vorlagen, was sowohl Freiraum als auch gestalterische Schwierigkeiten mit sich bringe.

Ein Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht. Klar ist jedoch, dass das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen wird. LoreVault sucht außerdem nach talentierten Entwicklern, die sich für Singleplayer-Erlebnisse begeistern und die Schönheit Koreas im Spiel zum Leben erwecken wollen.

Mit Woochi the Wayfarer könnte LoreVault einen besonderen Beitrag zur Fantasy-Landschaft leisten. Ein Abenteuer, das nicht nur die Herzen von Action-Fans, sondern auch von Liebhabern historischer Settings erobern dürfte.