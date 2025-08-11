Woochi the Wayfarer: Nexon bringt koreanische Joseon-Fantasy auf PS5, Xbox und PC

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Publisher Nexon Games und Entwickler LoreVault haben offiziell Woochi the Wayfarer angekündigt, ein Singleplayer-Action-Adventure, das in der Joseon-Zeit Koreas spielt. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Laut Nexon Games CEO Park Yong-hyun will Woochi the Wayfarer ein einzigartiges Spielerlebnis bieten, das auf traditionellen koreanischen Elementen basiert und zugleich eine emotionale Geschichte erzählt, die weltweit verständlich ist. Ziel sei es, ein Spiel zu entwickeln, das kulturelle Grenzen überwindet und mit einer fesselnden Story, gepaart mit Nexons Erfahrung und technischer Kompetenz, überzeugt.

Das Spiel basiert auf der klassischen koreanischen Erzählung The Tale of Jeon Woochi. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jeon Woochi, einem mächtigen Dosa (Magier des Weges), der seine Kräfte nutzt, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen und korrupte Machthaber hereinzulegen. Woochi the Wayfarer verspricht eine Mischung aus packender Action, einer emotionalen Erzählweise und einer reichhaltigen Welt, inspiriert von Mythen, Legenden und historischen Begebenheiten.

Dank Unreal Engine 5 soll die Joseon-Fantasywelt in beeindruckender Detailtreue zum Leben erweckt werden. Dazu gehören authentische Schauplätze, traditionelle koreanische Monster, magische Umgebungen und ein atmosphärischer Soundtrack, komponiert von Jung Jae-il, der bereits die Musik zu Parasite und Squid Game geschaffen hat.

Authentizität durch Forschung und Kultur

LoreVault setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Experten aus koreanischer Literatur und traditioneller Musik, um die kulturellen Aspekte authentisch darzustellen. Das Team betreibt umfangreiche Recherchen, besucht historische Stätten und erstellt detailreiche 3D-Modelle, um die Atmosphäre der Joseon-Zeit originalgetreu einzufangen.

Der erste Teaser-Trailer vermittelt bereits eine Mischung aus Spannung und Mystik: Zu sehen ist die geheimnisvolle Schamanin Myoan, die ein Ritual durchführt, sowie die Silhouette von Woochi, der in einem dichten Wald steht. Die zweite Hälfte des Trailers zeigt einen intensiven Showdown zwischen den beiden mächtigen Figuren.

Mit Woochi the Wayfarer verfolgt Nexon das Ziel, ein Spiel zu entwickeln, das sowohl visuell als auch erzählerisch internationale Standards erfüllt und gleichzeitig Koreas einzigartige Geschichte und Kultur für ein weltweites Publikum zugänglich macht.