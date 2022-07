Wie funktioniert ein VPN?

WERBUNG

Auch heute verbringen noch viele Menschen ihre Arbeit in einem Home Office. Sehr häufig wird dafür eine VPN Verbindung angewendet. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Immer wieder hört man von einer VPN Verbindung, jedoch wissen nur wenige Menschen, worum es sich dabei genau handelt und wie diese funktioniert.

Was ist eine VPN Verbindung?

Ein VPN ist ein privates Netzwerk, welches auf einer öffentlichen zugänglichen Infrastruktur vertrieben wird. Genau gesagt spricht man hier von mehreren Computern, die alle über das gleiche Netzwerk verbunden sind. In der Regel wird eine VPN Verbindung vor allem dann angewendet, wenn man viel im Internet surft, denn hier bietet Sie Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit.

WERBUNG

Wie genau funktioniert ein VPN?

Wenn man ein VPN nutzt, wird hier sozusagen ein Tunnel erzeugt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich hier um eine geschützte Verbindung handelt. Hier werden Ihre Daten alle an einen speziellen Remote Server versendet, welcher vom VPN Anbieter vertrieben wird. Auch ist dieser Server unter dem Namen VPN Server bekannt. Durch den Remote Server werden alle Ihre Daten an eine Quelle versendet, welche anschließend auch eine gewünschte Verbindung herstellt. Die Daten werden so zu Ihnen zurückgesendet, wie Sie diese auch weggesendet haben. Genau hier spricht man auch von dem Tunnel.

Welche Vorteile bringt eine VPN Verbindung mit sich

Man hat die Möglichkeit ein VPN auf der ganzen Welt problemlos zu nutzen. Wenn Sie sich für eine VPN Verbindung entscheiden, dann erhalten Sie hier auch eine bestimmte Verschlüsselung. Auch, wenn Sie sich in einem unsicheren Netz, wie zum Beispiel in einem öffentlichen Netzwerk befinden, ist Ihnen dank einer VPN Verbindung ein sehr hohes Maß an Sicherheit geboten. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Remote Verbindung können Sie sich hier auch noch einige Kosten sparen. Der große Vorteil an einer VPN Verbindung ist es vor allem, dass Ihnen hier ein sehr hohes Maß an Sicherheit geboten wird. Ganz egal, wo Sie sich auch befinden, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dass Sie auf eine VPN Verbindung zugreifen.

Eine VPN Verbindung bietet Ihnen zudem eine erhöhte Privatsphäre. Verfügen Sie über ein VPN, dann bedeutet dies auch, dass Sie anonym surfen können. Ebenfalls können Sie Ihren Standort durch eine VPN Verbindung ganz einfach geheim halten.

Lokale Sperren können ebenfalls mit einer VPN Verbindung ganz einfach umgangen werden. Es kann immer mal vorkommen, dass in gewissen Gebieten oder Ländern eine bestimmte Anwendung nicht funktioniert. Befinden Sie sich zum Beispiel in einem anderen Land als in Deutschland, können Sie sich dennoch mit Netflix oder anderen Server in Deutschland verbinden. Auch das ist ein Grund, warum sich vermehrt Menschen für ein VPN entscheiden.

Wann wird eine VPN Verbindung genau verwendet?

Eine VPN Verbindung wird in erster Linie dann angewendet, wenn man auf ein Netzwerk zugreifen möchte, mit welchen man sich eigentlich nicht verbinden kann. Im geschäftlichen Bereich wird eine VPN dann eingesetzt, um vertrauliche Arbeiten den Mitarbeitern weiterzuleiten. Auch hat man die Möglichkeit, dass man sich mit einer VPN Verbindung auch zu Hause im Home Office mit dem Netzwerk im Unternehmen verbindet.