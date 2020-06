Brauche ich zum Zocken ein VPN?

VPN

Ein VPN wird mittlerweile von vielen Menschen genutzt. Kein Wunder, denn es kann dafür sorgen, dass man sich sicher und anonym im Netz bewegen kann. Es bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, von denen alle profitieren können, die regelmäßig im Internet unterwegs sind. Aber auch immer mehr Zocker haben bereits VPNs für sich entdeckt. Doch ist das wirklich nötig? Wir klären dich darüber auf, ob du zum Zocken tatsächlich ein VPN benötigst und welche Vorteile du dadurch hast.

Schluss mit lästigem Geoblocking

Für Gamer besonders nervig ist es, wenn Spiele, auf die sie schon lange gewartet haben, erst sehr viel später im eigenen Land verfügbar sind als in anderen Ländern. Meist haben die USA beim Erscheinungsdatum die Nase vorn und alle anderen müssen warten und können nichts anderes machen, als sich Let´s plays im Internet anzusehen. Wenn du auch zu denjenigen gehörst, die viel zu ungeduldig sind, um lange auf ein Spiel zu warten, dann solltest du dir ein VPN zulegen, denn damit kannst du einfach einen Server in dem Land nutzen, in dem das Game bereits erhältlich ist. Dadurch erhältst du automatisch auch eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Land und kannst dir das Spiel so ganz unkompliziert kaufen.

Datenschutz als A & O

Auch für Gamer ist natürlich der Datenschutz, den ein VPN zu bieten hat, ein sehr wichtiger Punkt. Schließlich werden auch bei Zocken Daten hin und her geschickt und diese können auch von Unbefugten abgefangen werden. Dazu kommt noch, dass es auch unter Gamern immer wieder

schwarze Schafe gibt, denen es eigentlich gar nicht in erster Linie um das Spiel an sich geht, sondern vor allem darum, anderen Schaden zuzufügen. Da du mit Hilfe eines VPN deine IP-Adresse verschleiern kannst und deine Daten sicher und anonym übertragen werden, brauchst du dir deswegen schon mal keine Gedanken mehr zu machen.

Gaming ohne Verzögerungen

Zocker wissen, dass es beim Online-Gaming oft auf Millisekunden ankommt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Ping-Zeiten so gering wie möglich gehalten werden. Die Ping-Zeit bezeichnet die Geschwindigkeit, die benötigt wird, um Daten vom Sender zum Empfänger und umgekehrt zu übertragen. Je schneller das geht, desto besser ist es für das Spielerlebnis. Mit der Nutzung eines VPN könnt ihr für verbesserte Ping-Zeiten sorgen und so noch mehr Spaß beim Gaming haben.

Keine Chance für DDoS-Angriffe

Die Abkürzung DDoS steht für „Distributed Denial of Service“ und bezeichnet einen Angriff, der meist von Spielern kommt, die anderen einen Sieg nicht gönnen wollen. Um ihn zu verhindern starten sie eine Attacke auf die IP-Adresse und sorgen so dafür, dass die Verbindung unterbrochen wird. Viele Zocker haben bereits Erfahrungen mit dieser Art von Angriffen machen müssen, und wissen, wie ärgerlich das Ganze sein kann. Besonders dann, wenn es um Spiele mit Geldeinsätzen geht. Wenn du ein VPN nutzt, können mögliche Angreifer deine IP-Adresse nicht sehen und so auch keinen Angriff darauf vornehmen.

Bandbreitendrosselung ade

Für viele ist es inzwischen kein Geheimnis mehr. Es gibt immer noch Internetanbieter, die irgendwann die Internetgeschwindigkeit drosseln, wenn sie merken, dass du zum Beispiel viel Online-Spiele spielst oder viel herunterlädst. Das kann einem Zocker, der sich eigentlich ein schönes

Gaming-Wochenende machen wollte, verständlicherweise ganz schön die Laune verderben. Mit einem VPN bleibst du anonym und deine Aktivitäten im Internet bleiben so auch vor deinem Internetanbieter verborgen. Er kann also nicht sehen, wie viel du online spielst.

Zensuren umgehen

Da die gesetzlichen Richtlinien sich von Land zu Land unterscheiden, kann es auch sein, dass Spiele in einem Land erlaubt sind und in einem anderen komplett verboten oder zumindest teilweise zensiert. Wenn du es gerade auf dieses Spiel besonders abgesehen hast, ist das natürlich ärgerlich für dich. Auch hier kommt dir das Prinzip des Geoblockings mit einem VPN zugute. Du wählst also einfach einen Server in dem Land, in dem das Spiel erhältlich ist und kannst es dann dort erwerben.

Mit Freunden auf der ganzen Welt spielen

Manche Multiplayerspiele sind ebenfalls nur für Spieler aus bestimmten Regionen zugänglich. Ein Grund dafür kann auch hier wieder sein, dass nicht alle Spiele in jedem Land zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt kommen. Es kann aber auch sein, dass diese Sperrungen aus sprachtechnischen Gründen vorgenommen werden. Es kann schließlich sein, dass Spieler aus unterschiedlichen Regionen verschiedene Sprachen sprechen und sich dann untereinander nicht verstehen. Mit einem VPN könnt ihr auch diese regionsspezifischen Sperrungen umgehen und wieder einen entsprechenden Server in einem anderen Land wählen. Du siehst also, dass ein VPN nicht nur zum Arbeiten oder Surfen im Netz sehr nützlich ist. Auch das Online-Gaming kann damit zu einer ganz neuen Erfahrung werden.