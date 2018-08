2019 wird NIS America The Liar Princess and the Blind Prince für PS4 und Nintendo Switch in den Westen bringen.

The Liar Princess and the Blind Prince ist Nippon Ichi Softwares jüngster Titel in einer Reihe von fast schon kinderbuchartig und doch leicht schaurig illustrierten Spielen. In dem charmanten Puzzle Platformer spielt ihr einen Wolf, der sich als Prinzessin tarnt. Ihr begleitet einen Prinzen, der durch ein Unglück erblindet ist, durch einen gefährlichen Wald. Auf der Suche nach einer Hexe, die sein Augenlicht wiederherstellen kann, müsst ihr euch Monstern, wie Fallen stellen.

Mal wird euch die Wolfsform und ihre Stärke weiter, mal seid ihr als clevere Prinzessin besser dran, um den Prinzen durch den Wald zu führen. Über Erinnerungsfragmente, die ihr im Spielverlauf sammeln können werdet, erfahrt ihr mehr über die Geschichte der beiden.

Limited Edition auch für uns?

In Amerika wird neben den regulären Versionen des Spiels auch die sogenannte Storybook Edition verkauft. Sie beinhaltet eine Soundtrack CD, mit dem klangvollen Namen „Lullabies for the Blind Prince“, ein illustriertes Büchlein mit dem Titel „The Little Liar’s Fairy Tale“ und eine extra gestaltete Spielehülle.

Ob diese Version auch zu uns kommt, steht bisweilen noch nicht fest. Da NIS America aber auch seine europäische Sparte selbst betreibt, wäre es möglich, dass diese Edition auch zu uns kommt.