Ben Affleck als Batman war sicherlich eine Zereißprobe für viele Fans weltweit. Irgendwie fühlte es sich an als wäre Lindsey Lohan Batgirl geworden, nur eben auf der männlichen Seite. Es ist ein neuer Film in Arbeit – „The Batman“ – und Affleck wird nicht mehr in den schwarzen Umhang schlüpfen.

Eigentlich sollte Ben Affleck als Regisseur und Hauptdarsteller auftreten. Doch darauf wird jetzt nichts, wie Quellen aus Hollywood melden war es sogar sein eigener Wunsch. Der Solo-Batman-Film soll voraussichtlich am 25. Juni 2021 sein Kino-Debüt feiern. Das Drehbuch dazu soll bereits fertig sein.

Natürlich braucht man dann einen neuen Bruce Wayne/Batman. Doch wer möchte in die Rolle schlüpfen? Ein junger Darsteller, Nick Jonas (26), bekannt von der Band „Jonas Brothers“ und aus dem Jumanji-Reboot aus dem Jahr 2017 mit Dwayne Johnson, soll offen im Gespräch sein. Bereits 2017 bekundete er sein Interesse an einer Rolle im DC-Universum, am besten als „Dick Grayson (Robin)“. Vielleicht kann er ja gleich den richtigen Cape anziehen…

Derzeit sucht Regiseeur Matt Reeves, der das Erbe von Affleck angetreten hat, einen jüngeren Batman-Darsteller. Vielleicht wäre Nick Jonas genau der Richtige? Oder habt ihr eine andere Idee für die Rolle des neuen Batman? Sagt es uns in den Kommentaren!