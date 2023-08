Welche Switch-Spiele kommen noch in 2023 raus?

WERBUNG

Obwohl die Nintendo Switch mittlerweile älter als 6 Jahre ist, erscheinen nach wie vor zahlreiche exklusive Spiele für die Hybrid-Konsole. Mit Metroid Prime Remastered und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind in diesem Spielejahr bereits zwei Titel veröffentlicht worden, die in der Presse und unter den Spielern Höchstwertungen einfahren. Für die zweite Jahreshälfte hat der japanische Hersteller aber noch viel, viel mehr geplant.

Super Mario Bros. Wonder

Schon seit 1985 hüpft der beliebte italienische Klempner durch handgefertigte Level und rettet Prinzessinnen aus den Fängen seines Erzschurken Bowser. Im Laufe der Jahre sind dutzendfach Ableger und Spin-offs erschienen. Überraschenderweise ist Super Mario Bros. Wonder aber das erste 2D-Abenteuer seit der Veröffentlichung von New Super Mario Bros. U 2012 auf der Wii U. Die namensgebende Wunderblume löst Halluzinationen aus und verändert sogar das Aussehen der Level und Gegner. Töröö: Neu ist auch eine Frucht, die Mario in einen Elefanten verwandelt.

Super Mario RPG

Mario begibt sich am 17. November 2023 auf ein weiteres Abenteuer. Tatsächlich ist Super Mario RPG ein Remake des 1996 veröffentlichten Super-Mario-Rollenspiels Legend of the Seven Stars. Obwohl die ursprüngliche SNES-Fassung nie in Europa herauskam, genießt Super Mario RPG Kultstatus. Neu ist vor allem die Optik der Neuauflage. An der eigentlichen Geschichte soll sich voraussichtlich nur wenig ändern. Auch der Soundtrack wurde neu orchestriert – und zwar von niemand geringerem als Yoko Shimomura, die musikalisch am Original mitgewirkt hatte.

Red Dead Redemption

John Marston kehrt zurück: Das 13 Jahre alte Action-Adventure erscheint am 17. August erstmals auf einer Nintendo-Konsole. In den ersten Wochen ist der Open-World-Titel nur im eShop erhältlich; ab dem 13. Oktober wird eine physische Fassung in den Handel gebracht. Die Version auf der Nintendo Switch umfasst das Hauptspiel – plus die DLC-Erweiterung Undead Nightmare. Heruntergebrochen spielt sich Read Dead Redemption wie eine Art GTA im Wilden Westen. Seinerzeit fuhr der Titel einen Metascore von 95 % ein. Hinweis: Der Multiplayer-Modus soll im Remaster nicht enthalten sein.

Pikmin 1 & 2

Im Vorfeld des Releases von Pikmin 4 im Juli 2023 wurden der erste und zweite Teil in einer HD-Version neu aufgelegt. Jedoch nur als digitale Version im Nintendo eShop. Ab dem 22. September 2023 können sich Switch-Spieler auch eine physische Kopie des GameCube-Klassikers zu Hause ins Regal stellen.

Pikmin sind winzige Wesen, die in der Erde wachsen und dem Spieler helfen, Hindernisse zu beseitigen, Gegner zu bekämpfen und Brücken zu bauen. Das einzigartige Echtzeit-Strategiespiel ist herausfordernd und fordert vor allem in den ersten Serienteilen die grauen Zellen, um innerhalb des Zeitlimits alle Aufgaben zu meistern.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

Am 6. Oktober 2023 kehrt Pikachu als Meisterdetektiv auf die Nintendo Switch zurück. Abermals verbündet sich Pikachu mit Tim Goodman, um in der fiktiven Stadt Ryme City Rätsel zu lösen. In der Regel besteht das Spielprinzip daraus, Personen und Pokémon zu befragen, Fragen richtig zu beantworten und Quick-Time-Events zu überstehen. Ungewohnt: In den Meisterdetektiv-Pikachu-Spielen ist das Elektro-Pokémon in der Lage, zu sprechen. Im Sequel werden auch Pokémon von sich reden machen, die bei Veröffentlichung des ersten Teils – im Jahre 2016 – noch nicht erdacht worden waren.

WarioWare: Move It!

Bei WarioWare: Move It! kommen Spieler ab dem 3. November in Bewegung. Aufgabe ist es, die Joy-Con-Controller zu schwingen und sich durch mehr als 200 Mikrospiele zu boxen, zu schütteln, zu tanzen. Stets bleiben nur wenige Sekunden, um in den Minispielen korrekt zu antizipieren, was gefordert wird.

Mit einem zweiten Controller-Satz können sich zwei Spieler zusammenschließen, um gemeinsam durchs Mikrospiel-Abenteuer zu wackeln. Zudem gibt es einen Party-Modus, in dem bis zu vier Spieler Minispiele gegeneinander bestreiten.

Hogwarts Legacy

Trotz einiger Kontroversen hat sich das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy auf dem PC und den Xbox- und PlayStation-Konsolen vortrefflich verkauft. Ursprünglich war geplant, Hogwarts Legacy im Juli auf die Nintendo Switch zu bringen. Allerdings hat man die Veröffentlichung – aufgrund des technischen Zustands – auf Ende des Jahres verschoben. Voraussichtlich am 14. November 2023 dürfen sich Switch-Spieler endlich den sprechenden Hut aufsetzen und eines der vier Häuser – Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin – auswählen.

Hogwarts Legacy spielt einige Zeit vor den Büchern, im 19. Jahrhundert des Harry-Potter-Universums. Der Spieler ist in der Lage, die Schule und das Umfeld – wie etwa Hogsmeade und den Verbotenen Wald – frei zu erkunden, Geheimnisse zu lüften und Quests zu lösen. Wegen der hohen technischen Anforderungen bleibt abzusehen, zu welchen Einschränkungen es auf der Nintendo Switch kommen könnte.