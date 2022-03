Weird West steht in den Startlöchern

WolfEye Studios steht kurz vor dem Release seines Debüt-Games „Weird West“. Die Kreativköpfe, die uns zuvor mit Arkane Studios „Prey“ und „Dishonored“ beschert haben, haben sich erneut zusammengetan. Mit „Weird West“ haben sie nun ein einzigartiges Action-RPG geschaffen, das uns in einer etwas anderen Art des Wilden Westen Einzug halten lässt. Hier treffen Fantasiewesen auf die besten Gunslinger der Stadt. Nachdem es zu einer Verspätung des geplanten Release im Januar kam, steht das neue Game nun in den Startlöchern und wird am 31. März endlich veröffentlicht.

Das skurrile Action-RPG kommt

Schon 2019 kündigte das neu gegründete Studio WolfEye Studios seinen Debüt-Titel „Weird West“ an. Nachdem es dann bei der PC Gaming Show 2020 zusätzliche Infos gab und das Studio mit der Zeit weitere Einblicke und Trailer veröffentlichte, ging die Vorfreude bei uns schon durch die Decke. „Weird West“ ist ein einzigartiges Action-RPG, das sich allerdings kaum in ein einziges Genre stecken lässt. So bietet es auch starke Immersive-Sim-Charakteristiken, da Spieler die absolute Kontrolle haben und sich jede einzelne ihrer Entscheidungen auf das Game auswirkt. Mit einer isometrischen Perspektive wird die gruselige Fantasiewelt in „Weird West“ von oben und in 3D erlebbar. Die düstere und graue Umwelt zeigt den Wilden Westen zudem mit einer ungewohnten Kühle. Die typisch rot-orangen Töne der trockenen Prärie wurden in ein gruseliges Grau getränkt, während einzelne präzise gewählte Farbakzente die Stimmung noch mehr dramatisieren.

Das alles spielt zusammen, um eine etwas andere Fantasie-Version des Wilden Westen zu schaffen. Ihr landet nämlich in einer Stadt, die sich die Cowboys und Sheriffs mit mythischen Kreaturen und Fantasiewesen teilen. Ihr übernehmt darin der Reihe nach die Rolle von insgesamt fünf verschiedenen atypischen Helden; wer einen stinknormalen Cowboy erwartet, liegt falsch. Spieler werden hier unter anderem zum Pigman, einem verfluchten Mann mit Schweinekopf, einem Werwolf und einer Zukunftsseherin. Die Charaktere könnten verschiedener nicht sein, und dennoch sind sie alle miteinander verbunden: Ihre Schicksale sind alle miteinander verflochten und lassen sie im finalen Kapitel des Games mit einem Paukenschlag zusammenkommen. Werdet ihr das Mysterium, das sie alle verbindet, lüften?

Es liegt in eurer Hand

In „Weird West“ habt ihr die absolute Kontrolle. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jeder Spielzug wirkt sich unmittelbar auf das Geschehen und die Umwelt aus. Passt besser gut auf, wen ihr umlegt, denn mit etwas Pech könntet ihr damit jemanden verärgert haben, der dann auf Rache aus ist. Setzt ihr auf Stealth und schleicht euch hinterrücks an den Gegnern vorbei? Seid ihr eher ein Haudrauf und prügelt und schießt euch durch jegliches Hindernis? Oder ist Trickserei eure Stärke? In „Weird West“ könnt ihr genau die Spielweise wählen, die euch am meisten liegt. Vergesst nicht, dass alles, was ihr tut, Konsequenzen nach sich zieht. Habt ihr aus Versehen den Falschen getötet? Selbst ein Neustart lässt ihn nicht wieder auferstehen. Hinzu kommt, dass ihr auf einzigartige und besonders immersive Weise mit der Umwelt interagieren könnt. Alles, was ihr in eurer Umgebung seht, kann meist auf die ein oder andere Weise zu eurem Vorteil (oder Nachteil) genutzt werden. Schaut euch gut um, plant jeden Schritt mit Bedacht. Nur so werdet ihr das Geheimnis lüften.

Der Wilde Westen lebt

Mit „Weird West“ hat WolfEye Studios damit etwas ganz Neues geschaffen, und dennoch auf Altbekanntes gesetzt. Mit dem Setting im Wilden Westen bauen sie auf ein Thema auf, das bereits seit jeher im Gaming unglaublich beliebt ist. Das zeigt eine ganze Reihe an Titeln verschiedener Genres, die Spieler in die Cowboystiefel furchtloser Gunslinger treten lässt. Beispiel Nummer eins ist hier eindeutig das Action-Adventure Game „Red Dead Redemption 2“ von Rockstar Games, in dem Spieler als Cowboy eine offene, scheinbar endlose Welt erkunden und zu Pferd dem Sonnenuntergang durch die Prärie entgegen reiten. Und auch schon zu Zeiten der Super Nintendo waren die Cowboys los: Das Westernspiel „Wild Guns“ war bereits in den 90ern beliebt, mit dem Reboot des Arcade-Shooters „Wild Guns: Reloaded“ lässt es uns auch heute noch unsere Schieß-Skills im Wilden Westen unter Beweis stellen. Und auch im Bereich der klassischen Spielerfahrungen sind die Cowboys unterwegs. So ist die Welt der Spielautomaten bereits dafür bekannt, sich von allen möglichen Themen und Mottos inspirieren zu lassen, um zahlreiche verschiedene Slots zu kreieren. Unter der breiten Auswahl an Online Spielautomaten bieten spezialisierte Plattformen im Internet auch zahlreiche Slots mit Western-Thema an. Der Automat „Bounty Gold“ zeigt zum Beispiel einen Cowboy und ein Cowgirl gemeinsam mit weiteren passenden Symbolen auf seinen Walzen, wie Hufeisen, Revolver und Cowboyhüte – der Wilde Westen lebt und ist beliebt wie nie.

Mit „Weird West“ bringen uns die Prey- und Dishonored-Genies einen einzigartigen Westerntitel in einer düsteren und erbarmungslosen Fantasiewelt. Nach einer Verspätung steht das Debüt-Game von WolfEye Studios ab dem 31. März 2022 endlich in den Regalen. Wer bis dahin noch etwas Ablenkung im Wilden Westen sucht, wird bei einer der vielen Optionen rund um Cowboys und Co. definitiv fündig.