Was ist Virtual Bundesliga?

Die Bundesliga ist für viele Fans das Herzstück des deutschen Fußballs. Besonders in dieser Saison verspricht sie außergewöhnliche Spannung: Bayern München hat nach dem Abgang von Thomas Tuchel mit Vincent Kompany einen neuen Trainer verpflichtet, der frischen Wind ins Team bringen soll​. Gleichzeitig hat Borussia Dortmund mit Nuri Sahin als Trainer und ihrer beeindruckenden Form hohe Erwartungen geweckt​. Die Fans verfolgen somit besonders aufregende Spiele.

Doch neben den großen Stadien gibt es eine neue Bühne, die immer mehr an Bedeutung gewinnt: die Virtual Bundesliga. Die Virtual Bundesliga bringt die Spannung des Fußballs in die digitale Sphäre. Doch wie funktioniert das genau? Und was macht die virtuelle Bundesliga so besonders? Dies erklären wir in dem Artikel.

Entstehung der Virtual Bundesliga

Die Virtual Bundesliga wurde im Jahr 2012 von der DFL Deutsche Fußball Liga in Zusammenarbeit mit EA Sports gegründet. Es handelte sich dabei um einen digitalen Fußballwettbewerb, bei dem Spieler das Videospiel FIFA nutzen, um gegeneinander anzutreten. Die VBL wurde zur ersten eSports-Liga, die direkt in eine professionelle Fußballliga integriert wurde, und verfolgte das Ziel, traditionellen Fußball mit dem wachsenden Interesse an Videospielen zu verbinden.

Virtual Bundesliga vs. die eigentliche Bundesliga

Das Besondere an der Virtual Bundesliga ist, dass sie heutzutage direkt mit der realen Bundesliga verknüpft ist. Seit 2018 gibt es nämlich neben der offenen VBL für Einzelspieler auch die VBL Club Championship, bei der offizielle Teams aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga in einem ligaähnlichen Format gegeneinander antreten. Diese Mannschaften bestehen aus eSportlern, die die Clubs vertreten und um den Titel des deutschen eFootball-Meisters spielen.

Die Modi der Virtual Bundesliga

VBL Open

Dieser Modus ist für Einzelspieler gedacht, die unabhängig voneinander antreten. Spieler können hier als ihre Lieblings-Bundesligateams in der FIFA-Serie gegen andere Teilnehmer antreten. Die besten Spieler qualifizieren sich für die Playoffs und schließlich für das große Finale, in dem der deutsche eFootball-Meister ermittelt wird.

VBL Club Championship

In diesem Modus treten offizielle eSports-Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga gegeneinander an. Jeder Verein stellt ein Team aus professionellen eSportlern, die die Farben des jeweiligen Vereins vertreten. Ähnlich wie in der echten Bundesliga gibt es hier eine Liga-Phase und ein anschließendes K.o.-Turnier, bei dem der Club-Meister ermittelt wird​.

Virtual Bundesligasaison 24/25

Die VBL Club Championship by WOW startet am 22. und 23. Oktober 2024 in eine vielversprechende neue Saison. In dieser Spielzeit treten erneut 35 Teams aus der Bundesliga und 2. Bundesliga gegeneinander an, um den Titel des deutschen eFootball-Club-Meisters zu gewinnen.

Besonders aufregend ist, dass mit dem SC Preußen Münster und dem SSV Ulm zwei neue Clubs erstmals an der VBL teilnehmen, nachdem sie in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind. Der Wettbewerb ist weiterhin in die Divisionen Nord-West und Süd-Ost unterteilt. Bekannte Teams wie Hansa Rostock und der VfL Osnabrück nehmen aufgrund des Abstiegs nicht mehr teil, aber die amtierenden Divisionsmeister SC Paderborn und 1. FSV Mainz 05 stellen erneut eine starke Konkurrenz dar.

Die Frage, wer dieses Jahr den Titel des deutschen eFootball-Meisters gewinnen wird, ist so spannend wie eh und je. Ein Blick auf die vorherigen Champions zeigt, dass der Weg zum Titel keineswegs einfach ist. Im Jahr 2023 konnte Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt den begehrten Titel erringen. In einem packenden Finale setzte er sich gegen Berkay „BerkayLion“ Demirci vom FC St. Pauli durch und krönte sich zum besten eFootball-Spieler Deutschlands​. Seine herausragende Leistung und mentale Stärke in dieser intensiven Saison haben ihn an die Spitze gebracht. Im Jahr zuvor triumphierte Umut Gültekin von RB Leipzig, als er die Konkurrenz dominierte und sich den Titel des deutschen eFootball-Meisters sicherte. Gültekin gelang es, den Titel zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, nachdem er bereits 2021 Meister geworden war.

Mit diesen starken Vorgeschichten und neuen Herausforderern verspricht die neue Saison definitiv packenden eFootball!