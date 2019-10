Vor Release in den USA: Walmart verkauft bereits The Witcher 3 für Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt RED

Als wäre das alles kein Zufall. Nachdem Walmart den Verkauf von The Legend of Zelda: Link’s Awakening-Amiibo zu früh begonnen hat ist The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition nun auch im Regal zum Kauf. Immerhin 10 Tage zu früh.

Die Switch-Version soll am 15. Oktober (wie auch bei uns) in dieser Region erscheinen, aber anscheinend hat ein Reddit-Benutzer dieses epische Abenteuer bereits in die Hände bekommen, wie man im obigen Bild sehen kann.

Das hat dieser glückliche Kunde dazu gesagt:

Habe heute meine Kopie bei einem Wal-Mart gekauft. 49,94 US-Dollar. War am Boden der Vitrine mit Überbeständen bestückt. Die Quittung zeigt das Spiel einfach als “NSW GAME”. Ich bin mir nicht sicher, ob Walmart so Titel in ihrem System verfolgt, aber es schien ziemlich langweilig.

Wie bereits erwähnt, enthält diese kommende Version die Spielebox, die Spielkarte, das The Witcher Universe Compendium, eine Karte und Aufkleber. Die Spielkarte wird auch die beiden Erweiterungen – Hearts of Stone und Blood and Wine – und 16 DLC-Gegenstände enthalten.

Walmart war auch kürzlich im letzten Monat wegen des Verkaufs von Switch Lite Wochen vor dem offiziellen Start des Systems auf dem Plan.