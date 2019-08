CD PROJEKT RED gibt bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für die Nintendo Switch am 15. Oktober 2019 digital und im Handel erscheinen wird.

Außerdem hat CD PROJEKT RED ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das einen Einblick in die Nintendo Switch-Version von The Witcher 3 bietet und von Community Manager Pawel Burza und Pawel Sasko, Senior Quest Designer von Wild Hunt und Lead Quest Designer der Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine gespielt wird.

Besucher haben auf der diesjährigen gamescom die Möglichkeit, das Spiel persönlich anzuspielen. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition wird am Nintendo-Stand in Halle 9 der Entertainment Area vertreten sein.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für Nintendo Switch kann ab sofort vorbestellt werden.