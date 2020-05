Videospiele: Neues Rekordhoch aufgrund Coronavirus-Pandemie (USA)

USA und Videospiele - Fotomontage DailyGame

USA – Während der Coronavirus-Sperrung haben unzählige Menschen nach Videospielen gesucht, um zu sich zu beschäftigen, darunter viele, die zuvor wenig Interesse an Spielen hatten. Dies hat zu erheblichen Auswirkungen auf den Verkauf des Nintendo Switch geführt, aber auch auf die gesamte Videospielbranche.

Laut einem Bericht der NPD-Gruppe haben die USA in einem Quartal noch nie so viel für Videospiele-Produkte wie zwischen Januar und März 2020 und in dieser Zeit beeindruckende 10,86 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Dies ist eine Steigerung von 9% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Satte 9,58 Milliarden US-Dollar der Gesamtsumme werden ausschließlich für Spiele ausgegeben.

Das sind die meistverkauften Videospiele in den USA

Der Bericht stellt fest, dass zu den meistverkauften Spielen des Quartals unter anderem Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare und DOOM Eternal gehörten. Dies ist keine Kleinigkeit für New Horizons, da es Ende März veröffentlicht wurde, aber es entspricht der Aussage von Nintendo, dass die Lebens-Simulation das am schnellsten verkaufte Switch-Spiel aller Zeiten ist.

Obwohl diese Zahlen wirklich beeindruckend sind und zeigen, wie viel Spiele dazu beitragen können, Situationen wie der Eigen-Isolation zu entkommen, können die Zahlen des nächsten Quartals noch weiter gehen. Die Coronavirus-Sperren hatten bis zum Ende des ersten Quartals kaum begonnen, daher wird es interessant sein zu sehen, ob das zweite Quartal diesen Rekord schnell hinter sich lässt. Videospiele haben vielen Menschen in dieser Zeit geholfen. Auch Steam konnte neue Rekorde in dieser Zeit einfahren!

Nicht nur in den USA gab es neue Verkaufsrekorde, auch in Europa und Japan. Game-Charts aus Japan: So stark dominiert Nintendo mit Animal Crossing.

Quelle: NPD