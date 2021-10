Valve bestätigt Termine für die nächsten Steam-Sales

Steam - (C) Valve

Wenn sich die PC-Gaming-Community auf eine Sache freut, dann ist es ein Steam Sale. Diese Zeiträume zeichnen sich dadurch aus, dass eine Reihe von AAA- und Indie-Spielen rabattiert werden, was dazu führt, dass die Benutzer ihre Brieftaschen öffnen um einige neue Titel ihrer Bibliothek hinzuzufügen. Während der Steam Summer Sale wahrscheinlich einer der größten ist, gibt es noch zahlreiche andere, die im Laufe des Jahres stattfinden und jetzt sieht es so aus, als ob das Unternehmen die Termine für die nächsten bekannt gegeben hat.

In einem für Valve etwas ungewöhnlichen Schritt hat das Unternehmen beschlossen, die Termine für die nächsten drei Verkaufszeiträume für seine Steam-Plattform bis Anfang 2022 zu veröffentlichen. In einem Beitrag auf Steamworks hat Valve die Termine bekannt gegeben, darunter der Halloween-Sale, der am 28. Oktober beginnen soll und bis zum 1. November dauern wird. Der nächste ist der Herbst-Sale, der zwischen dem 24. November und 30. November stattfinden wird. Und schließlich führt der Winter-Sale die Spieler ins nächste Jahr, wobei die Veranstaltung vom 22. Dezember bis 5. Januar läuft.

Der Grund, warum dies für Valve als etwas ungewöhnlich angesehen werden könnte, ist, dass diese Ereignisse oft vorzeitig von Dritten durchgesickert sind. Warum Valve beschlossen hat, die offiziellen Termine selbst zu veröffentlichen, ist nicht ganz klar, aber es ist sicherlich kein Problem, da PC-Spieler jetzt genau wissen, wann jeder Sale beginnt und endet.

Steam Sales 2021/2022 in der Übersicht:

Halloween-Sale: 28.10. bis 1.11.21

Herbst-Sale: 24.11. bis 30.11.21

Winter-Sale: 22.12.2021 bis 5.1.2022

Während Valve damit beschäftigt ist, sein kommendes Steam Deck-Handheld-System zu vermarkten, hält das Unternehmen seinen Online-Shop für PC-Spiele weiterhin am Laufen. Die Steam-Verkäufe haben so etwas wie Tradition und sicherlich wird bei dem ein oder anderem Sale für Jeden etwas dabei sein.