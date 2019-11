Valve arbeitet angeblich am AR-Headset von Apple

Valve Startbildschirm bei Half-Life - (C) Valve

Die Entwicklung des gemunkelten AR-Headsets von Apple scheint wieder voranzukommen, diesmal mit Hilfe von Valve.

Laut einem neuen Bericht von Digitimes [Hinter einer Paywall] (via Mac Rumors) arbeitet Apple mit einem unwahrscheinlichen Partner zusammen – Valve – an seinem in der Entwicklung befindlichen AR – Augmented Reality – Headset.

Das Gerät soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf den Markt kommen. Valve arbeitet am Design und ein anderes Unternehmen kümmert sich um die Herstellung und Montage. Intern arbeitet Apple an Software und Benutzeroberfläche für das HMD, das als iPhone-Zubehör verkauft werden soll und auf der Rechenleistung des Smartphones beruht.

Es ist nicht klar, ob Valve eines von mehreren Drittunternehmen ist, die an AR-Headsets für Apple arbeiten, oder das einzige Unternehmen. Apple war schon immer mehr an AR statt VR interessiert, da erstere in alltägliche Aufgaben integriert werden können, ohne sich von der Welt abzugrenzen. Immerhin ist AR eine interaktive Erfahrung in der realen Umgebung. Wie bei Spielen wie Pokemon GO werden Objekte virtuell in die echte Welt hinzugefügt.

Wie Mac Rumours feststellt, hat das Unternehmen im Mai sein internes AR-Hardwareteam ausrangiert, was einige zu der Annahme veranlasste, dass es – zumindest vorerst – die Entwicklung unterbricht. Es stellt sich heraus, dass dies möglicherweise nicht ganz richtig war.

Valve hat gerade sein erstes firmeneigenes VR-Headset, Valve Index, auf den Markt gebracht. Es wird also interessant zu sehen sein, ob das Unternehmen auch an seinem eigenen AR-HMD arbeitet.