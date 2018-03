Nachdem der West-Release von Valkyria Chronicles 4 bisher nur mit 2018 angegeben wurde, hat Sega den Veröffentlichungszeitraum nun auf Herbst diesen Jahres eingegrenzt.

Während das Spiel in Japan am 22. März für PS4 und im Sommer für die Switch released wird, erscheint es bei uns für alle Konsolen gleichzeitig. Auch die Xbox One, die in Japan ausgelassen wird, erhält bei uns eine Version.

Passend zur Ankündigung hat Sega auf die offizielle englische Website für Valkyria Chronicles 4 freigeschaltet. Aktuell finden sich darauf Informationen zur Welt, zu Charakteren und den Systemen. Dabei werden sowohl Kampfsystem, Klassen, als auch die für die Serie prägende CANVAS Engine, die den handgezeichneten Stil im Spiel umsetzt.

