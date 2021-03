Ein Leak lässt ein Valheim Release auf Mac OS vermuten

Valheim Bogen © Iron Gate

Nachdem Valheim nun so ziemlich an allen Ecken und Enden klar gemacht hat, dass es gekommen ist um zu bleiben, ist es nur eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit bis es seinen Weg auf andere Plattformen als nur den PC findet. Nun wurde in einer 3rd Party App für Steam eine Listung entdeckt und auch gleich fotografisch festgehalten, dass wohl schon bald die erste neue Plattform dazu kommen wird. Valheim bekommt ein Release auf Mac OS.

Valheim für Mac OS nur der erste Schritt

Wenn Iron Gate mit Valheim in eine Zukunft fahren will, in der dieses Spiel absolute Rekorde bricht, muss dieser Weg gegangen werden. Das Release von Valheim auf Mac OS ist da nur der erste kleine Schritt. Ein PC Game für Mac OS kompatibel zu machen, ist zwar ein vernünftiger Step, jedoch ist die Spielerschaft auf Mac Geräten nicht sehr groß. So großartig die Geräte auch im Grafik und Audio Bereich funktionieren, Gaming war nie ein Thema auf Mac.

Da bereits Panic Button Interesse zeigt das Spiel auf die Nintendo Switch zu porten, sollte Iron Gate nun möglichst schnell reagieren und solche Angebote auch annehmen. Es wird über kurz oder lang kein Weg daran vorbei führen, Valheim auch auf die Konsolen zu bringen.

Wenn aber Iron Gate hier zu lange wartet, entsteht wieder eine gewaltige Kluft zwischen Fortgeschrittenen und Neueinsteigern. Und das hat noch nie einem Spiel gut getan. Mach dem Mac OS Release ist leider nicht zu sagen, wie lange wir warten müssen auf weitere Plattformen. Hoffentlich nicht allzu lang.