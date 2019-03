Nachdem einige der alten Avengers ihr Superhelden-Outfit an den Nagel hängen werden braucht man neue Superhelden. Und was gibt es besseres als Captain Marvel? Gleich einen ganzen Captain Marvel-Film zu zeigen.

Brie Larson und ein computer-verjüngter Samel L. Jackson konnten die ersten drei Kinoabende in den USA an der Kassa überzeugen. Immerhin spielte der erste weibliche Solo-Film im Marvel-Universum rund 150 Millionen US-Dollar sein. Damit wurde das siebtgrößte Eröffnungswochenende der MCU-Geschichte, welches bisher Guardians of the Galaxy Vol. 2 (146,5 Mio. US-Dollar) inne hatte, übertroffen. Es wird erwartet, dass der Film für sein Debüt weltweit fast 350 Millionen US-Dollar einbringen wird.

Der Film erscheint zu einer Zeit, in der der Wettbewerb schwach ist und der Appetit nach neuen Superhelden-Taten groß ist. Immerhin ist der Kinostart von Aquaman, im Dezember 2018, auch schon wieder ein paar Monate her. Die MCU-Erfolgsformel funktioniert auch, wie wir wissen.

Captain Marvel wird einen Monat for dem Start von Avengers: Endgame gezeigt, welcher im April 2019 in den Kinos startet. Denn im vierten Avengers-Abenteuer wird die neue Superheldin eine wichtige Rolle übernehmen. Und Ant-Man. Aber das ist eine andere Geschichte.

Quelle: Deadline