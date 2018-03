Electronic Arts gibt heute bekannt, dass das Star Wars Battlefront II-Fortschritt-Update mit einer kompletten Überarbeitung des Ingame-Fortschrittssystems am 21. März erhältlich sein wird.

Seit dem Erscheinungstermin des Spiels wurde an Veränderungen, basierend auf dem Feedback der Community, gearbeitet, um die Spielerfahrung zu verbessern. Zusätzlich wird es einige kosmetische Veränderungen im Spiel geben.

Das ist neu in Star Wars Battlefront II:

Kisten enthalten keine Sternkarten mehr und können nicht gekauft werden. Nach dem Update gibt es Kisten nur noch bei täglicher Anmeldung, nach abgeschlossenen Meilensteinen und gemeisterten Herausforderungen mit Zeitvorgabe. Die Kisten enthalten Kredits oder kosmetische Objekte wie Emotes oder Siegerposen, aber keinen Gameplay-relevanten Inhalt. Kosmetische Veränderungen: Ab April kann das Aussehen direkt mit Ingame-Credits oder -Kristallen gekauft werden. Die ersten neuen Skins erscheinen schon bald und werden mit Credits, die im Spiel erzielt werden, oder Kristallen, die im Spiel und in First-Party-Stores gekauft werden, erlangt. Wer also schon immer mal als Rodianer zum Widerstand gehören wollte, bekommt in Kürze Gelegenheit dazu.

Diese Änderungen sind ein großer Schritt auf dem Weg, den Kern des Spiels zu verbessern und neue Inhalte hinzuzufügen. Neben weiteren Balancing-Patches wird Star Wars Battlefront II in den nächsten Monaten auch einige Modi hinzufügen, die außergewöhnliche Spielerlebnisse bieten werden. Einige davon, wie das kürzlich veröffentlichte und zeitlich begrenzte Jetpack-Fracht, unterscheiden sich von allem, was es in Star Wars Battlefront II bisher zu sehen gab. Electronic Arts kam in Kritik, nachdem sogar Lizenzgeber Disney bei den Mikrotransaktionen die Reißleine gezogen hat.

