Ubisoft wird wegen angeblicher “interner sexueller Belästigung” verklagt

Seit Jahren gibt es Nachrichten von Ubisofts sexuellem Fehlverhalten, viele hochrangige Führungskräfte sind involviert und mehrere von ihnen wurden aus dem Unternehmen entfernt. Jetzt hat die französische Gewerkschaft Solidaires Informatique eine Klage gegen Ubisoft eingereicht und behauptet, CEO Yves Guillemot habe dabei geholfen eine Kultur des “institutionellen sexuellen Fehlverhaltens” im Unternehmen zu schaffen.

Letztes Jahr um diese Zeit traten mehrere hochrangige Führungskräfte von Ubisoft aufgrund von Vorwürfen wegen sexueller Belästigung zurück: Chief Creative Officer Serge Hascoët, der Geschäftsführer der kanadischen Studios von Ubisoft Yannis Mallat, Maxime Béland der Editorial Vice President des Unternehmens und VP Tommy François. Der Leiter von Human Resources Cécile Cornet trat später ebenfalls aus dem Unternehmen aus und sagte, dass dies “im besten Interesse des Unternehmens” sei und beschrieb Yves Guillemot angeblich als jemanden, der “mit toxischem Management einverstanden ist, solange die Ergebnisse dieser Manager stimmt. “Andere hochrangige Ubisoft-Mitarbeiter wurden in der Vergangenheit ebenfalls des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt, was auf ein besorgniserregendes Verhaltensmuster für die Mitarbeiter des Unternehmens schließen lässt.

Seitdem sammelt Solidaires Informatique Beweise für einen Fall, in dem die Gewerkschaft alle Mitarbeiter, die bei Ubisoft sexuelles Fehlverhalten erlebt haben, öffentlich aufruft, sich der Klage gegen das Unternehmen anzuschließen. Die Organisation hat auch eine neue Beschwerde gegen eine Reihe bestimmter Mitarbeiter eingereicht, in denen mehrere Fälle von sexueller Belästigung und Misswirtschaft genannt werden. Unter den genannten sind ehemalige Mitarbeiter wie François, Hascoët und Guillemot. François und Hascoët sollen ihre Positionen zum Vorteil ausgenutzt haben, um mehrere Personen zu belästigen, sowie das Versäumnis, dasselbe Verhalten von Mitarbeitern auf niedrigerer Ebene zu verhindern.

Yves Guillemot wird nur genannt, weil er sich am Verhalten seiner Mitarbeiter mitschuldig gemacht hat und in der Klage heißt es: „Als CEO ist er für das verantwortlich, was innerhalb des Unternehmens passiert.“ In der Klage werden auch Cécile Cornet und eine Reihe anderer, nicht genannter Mitglieder aufgeführt Der Assistent von Serge Hascoët wird auch als jemand angesehen, der seine Position ausnutzte, um Menschen unter Ubisofts Diensten zu belästigen.

Die Gewerkschaft erhebt eine übergreifende Klage gegen das Unternehmen selbst und behauptet, dass die Richtlinien von Ubisoft darauf abzielen „Belästigende an Ort und Stelle zu halten“, weil es „für das Unternehmen profitabler ist als der Schutz der Mitarbeiter“. Die Anwältin Maude Beckers leitet den Fall und hat ihn im Laufe des letzten Jahres sorgfältig aufgebaut, um sicherzustellen, dass Ubisoft für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen wird.

Während der derzeitige CEO Yves Guillemot behauptet hat, das Verhalten der in der Klage genannten Personen sei “inakzeptabel” und “giftig” und sich angeblich dazu verpflichtet, “tiefgreifende Veränderungen im gesamten Unternehmen umzusetzen”, bleiben viele von seinen Proklamationen nicht überzeugt. Was seinen Führungsstil angeht, so könnte man glauben, dass Guillemot und Ubisoft angesichts des Falls von Solidaries Informatique vor Gericht eine schwere Zeit bevorstehen und eine noch härtere Zeit, ihr Image wieder aufzubauen, wenn die Gewerkschaft gewinnt.