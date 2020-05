Ubisoft teased ein unangekündigtes AAA-Spiel an

Ubisoft

Ubisoft hat kürzlich seinen Finanzbericht für 2019-2020 veröffentlicht, der ein ziemlich interessantes Detail enthält.

Ubisoft hat bestätigt, dass es im Geschäftsjahr 2020-2021 ein unangekündigtes AAA-Spiel veröffentlichen wird, zusammen mit vier bereits angekündigten. Ubisofts Plan für das Geschäftsjahr 2020-2021 umfasst Assassins Creed Valhalla, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion. Zum bisherigen Zeitpunkt wurden noch keine Details zum fünften Spiel bestätigt, aber es gibt einige Möglichkeiten was es sein könnte.

Ubisoft bezeichnet das Spiel als “noch nicht angekündigtes Franchise”, was darauf hinweist, dass es sich um eine Fortsetzung einer bestehenden Serie handelt. Derzeit gibt es eine Handvoll Ubisoft-Franchise-Unternehmen, für die derzeit keine neuen Spiele angekündigt wurden. Dazu gehören Far Cry, Prince of Persia, Rayman und Splinter Cell. Laut Leakers befindet sich bei Ubisoft ein neues Prince of Persia-Spiel in der Entwicklung, möglicherweise ein Remake von The Sands of Time, und das scheint eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten zu sein.

Wir können allerdings nicht ausschließen, dass sich Ubisoft auf ein Spiel bezieht, das zuvor enthüllt wurde, aber für das Geschäftsjahr 2020-2021 noch nicht angekündigt ist. Wenn ja, würde dies für Spiele wie das lang erwartete und oft verzögerte Beyond Good & Evil 2 sowie das Piratenspiel Skull & Bones gelten. Andernfalls würde dies darauf hinweisen, dass die Fans keines dieser Spiele frühestens Ende 2021 oder 2022 sehen werden. Wer sich also auf eines dieser Spiele freut, sollte sich auf ein besonders langes Warten einstellen.

Positiv zu vermerken ist, dass mehr Informationen über Ubisofts mysteriöses fünftes AAA-Spiel eher früher als später kommen sollten. Ubisoft hat ein spezielles Schaufenster für digitale Spiele angekündigt, das anstelle der üblichen E3-Pressekonferenz veranstaltet wird. Ubisoft Forward wird am 12. Juli um 12 Uhr PT stattfinden und es wird sicher einen detaillierten Einblick in die bereits angekündigten Ubisoft-Spiele sowie einige Überraschungen geben. Ubisoft enthüllt normalerweise mindestens ein oder zwei neue Spiele bei der E3. Es liegt also nahe, dass neue Titel bei Ubisoft Forward angekündigt werden.