Ubisoft hält Nintendo die Stange und wird weitere Games für die Switch bringen

Wie Publisher Bethesda via Twitter verkündete soll es noch in diesem Monat ein umfangreiches Update für die Nintendo Switch-Version von DOOM geben.

Die Details sind rar, jedoch teaserte Bethesda bereits das kommende Update mit Verbesserungen in Sachen Audio(-Problemen) sowie Menüführung des Ego-Shooters. Die Switch-Portierung des im Mai 2016 Reboots (Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One) erschien letzten November für die Hybrid-Konsole und kam überraschend gut rüber.

Lediglich die “matischigen” Texturen und die Effekte waren weniger spektakulär. Trotz der technisch eingeschränkten Möglichkeiten lief das Spiel flüssig und entsprach den niedrigsten PC-Setup.

We’ll be releasing an upcoming patch for #DOOM on #NintendoSwitch this month. We’ll provide full patch notes – covering audio issues, menu fixes, and more – as we get closer to release. pic.twitter.com/0YyJ9OTqzK

— DOOM (@DOOM) 9. Februar 2018