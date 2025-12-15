Ubisoft holt Amazon-Games-Team und setzt auf neue MOBA-Offensive

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Ubisoft verstärkt sein Entwicklerportfolio und übernimmt das Team von Amazon Games Montreal, das derzeit am MOBA March of Giants arbeitet. Mit dem Deal sichert sich der Publisher auch die Rückkehr von Xavier Marquis, dem Original Creative Director von Rainbow Six Siege, der nach sechs Jahren wieder zu Ubisoft zurückkehrt. Die Übernahme soll bereits morgen abgeschlossen werden, finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht.

Das Montrealer Studio hat zuletzt erfolgreiche Alpha-Tests durchgeführt und bereitet nun ein größeres Update vor. Geplant sind neue Riesen, erweiterte Wettbewerbsmodi sowie grundlegende Systeme, die ein langfristiges Wachstum des Spiels ermöglichen sollen. Amazon bleibt trotz der Übernahme involviert und unterstützt die Veröffentlichung weiterhin mit Marketingmaßnahmen, unter anderem über Twitch.

March of Giants setzt auf Lane-basierte Kämpfe, taktische Teamkoordination und Helden-Management. Das Team wird künftig von Xavier Marquis und Alexandre Parizeau, dem früheren Managing Director von Ubisoft Toronto, geleitet.

