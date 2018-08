Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch und Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 erscheinen am 2. November 2018.

In Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch sind Lieder wie “CHA-LA HEAD-CHA-LA” von Dragon Ball Z®, “How Far I’ll Go” von Vaiana® – auf japanisch – und sogar klassische Titel wie “Turkish March” von Beethoven verfügbar. Die PS4-Version Taiko no Tatsujin: Drum Session! beinhaltet – ebenfalls auf japanisch – Titel wie “Let It Go” aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren® oder “Genkai Toppa X Survivor” aus Dragon Ball Super®. Alle Titel der ursprünglichen, japanischen Version werden in der europäischen Version im originalen Sprachformat erscheinen.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe bestätigt außerdem, dass Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch mit dem Taiko Drum Set* erscheint. Dieser spezielle Controller bringt die ultimative Trommel-Erfahrung nach Europa!

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch erscheint als physische Version exklusiv bei Amazon.de.

Die digitale Version ist über den Nintendo eShop erhältlich. Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 erscheint digital.