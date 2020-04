Tony Hawk’s Pro Skater bekommt Konkurrenz: Skater XL erscheint diesen Sommer für alle Systeme

Skater XL

Easy Day Studios kündigte an, dass sein realismusorientiertes Skateboard-Spiel Skater XL dieses Jahr für die Nintendo Switch kommen wird, nur wenige Tage nachdem es für die Xbox One angekündigt wurde. Am Freitag haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass ihr Spiel im Juli auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich sein wird.

Der zweiminütige Multi-Plattform-Ankündigungstrailer, der auf dem YouTube-Kanal von Skater XL veröffentlicht wurde, zeigt ein beeindruckend flüssiges Gameplay mit einer Reihe von “Legenden” wie Brandon Westgate und Tiago Lemos, die durch die Innenstadt von Los Angeles um berühmte Sehenswürdigkeiten wie das LA Convention Center und das Staples Center fahren. Es wurde ursprünglich Ende 2018 über Steam Early Access veröffentlicht, und die Kulisse von Los Angeles wird für diese offizielle Veröffentlichung brandneu sein.

Skater XL ist ein Spiel, das versucht, die Magie von Titeln wie Tony Hawks Pro Skater einzufangen, wobei der Fokus auf Details in Gebietsschemas und Board-Kontrolle liegt. Die Ankündigung auf mehreren Plattformen sollte den Spielern etwas bieten, auf das sie sich freuen können, wenn andere Genre-Grundnahrungsmittel wie EAs lang erwartetes Skate 4 fehlen.

Fans von Skateboard-Simulationsspielen sollten auch Activision im Auge behalten, das möglicherweise Tony Hawks Pro Skater aufgrund der jüngsten Lecks remastert.

Skater XL wird im Juli dieses Jahres offiziell für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.