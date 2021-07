Tomorrow War – Film Kritik

Tomorrow War © Amazon Prime Video, Foto: Michael Ostermeier

Tomorrow War soll mit Chris Pratt eine mehrteilige Science Fiction Actionfilm Reihe Starten. Der Amazon Prime Film ist am 2ten Juli auf der Streaming Plattform gestartet. Mit einer sehr interessanten Basis-Story lockt zur Zeit der Trailer zu diesem Film auf vielen Video Plattformen die Zuseher an. Aber hält der Film was die Trailer versprechen?

Hier mein persönliches Review in einem Video:

Tomorrow War: Story

Die Geschichte und Prämisse in diesem Film ist ja eigentlich ziemlich genial. In Tomorrow War kommen in unserer Welt Menschen aus der Zukunft an. Sie sind zurück gereist um uns für einen Krieg zu rekrutieren, in welchem die Menschheit gerade am verlieren ist. Weil wir in der Unterzahl sind und die meisten von uns, aus der heutigen Zeit, in 50 Jahren bereits verstorben sind.

Also sollen wir mit in die Zukunft kommen, um dort die Welt vor dem Untergang und die Menschheit vor der Ausrottung zu bewahren. Und diese Idee an sich, ist wirklich guter Science Fiction Stoff. In dieser Story steckt eindeutig das Potenzial für mehrere große Actionfilme. Jedoch ist das nur in der Theorie so. Denn das finale Produkt ist so seichtes Popcorn Kino, wie es nur Hollywood zeigen kann.

Schöne Bilder, vergessenswertes Schauspiel und zu viele Klischees

Chris Pratt ist grundsätzlich ein sehr charismatischer Schauspieler und so sehe ich mir seine Filme gerne an. In Tomorrow War ist er leider geplagt mit einem sehr eindimensionalen Charakter aus dem er versucht Emotionen und Tiefgang heraus zu holen. Auch wenn man es schafft mit ihm mit zu fühlen, so ist leider die restliche Story zu seicht um wirklich in den Gefühlen des Protagonisten zu versinken.

Als Actionfilm hat dieser Streifen so ziemlich jedes Klischee bedient, dass es da gibt. Es ist fast schon lustig wie viel vorhersehbarer Cringe in den einzelnen Sequenzen vorkommt. Ein Trinkspiel könnte daraus gemacht werden. Wäre dieser Film als B Movie beworben worden und hätte sich selbst nicht zu ernst genommen, wäre dies ein geniales Produkt geworden.

Leider kann man ihn nicht ernst nehmen. Tomorrow War hat eine wirklich schöne Dystopie. Die gezeigte zerstörte Zukunft wurde cool designt und passt zu der Katastrophe die uns da ereilt. Aber leider retten die schönen Bilder nicht, dass aus der Basis-Geschichte nicht mehr herausgeholt wurde und Hollywood es nicht lassen kann gewisse Tropes und Klischees abzuhaken.

Review Wertung