Tom Clancy’s The Division: Nach Jahren gibt es ein unerwartetes Update

Spielt ihr noch Tom Clancy’s The Division? Falls ihr das auf der PlayStation 5 tut, haben wir jetzt gute Nachrichten für euch. Das Spiel hat für Sonys Konsole ein überraschend spätes Upgrade erhalten, das auf der PS5 nun flüssige 60 FPS ermöglicht. Für ein Spiel aus dem Jahr 2016 ist ein solches Upgrade alles andere als selbstverständlich. Die Möglichkeit, via PS5-Abwärtskompatibilität endlich mit 60 Frames zu zocken, dürfte die verbliebene Spielerbasis sehr freuen.

Das Update ist völlig kostenlos. Ihr müsst lediglich die neueste Version herunterladen, um direkt von der höheren Bildrate zu profitieren. Die genaue Anzahl der aktiven Spieler ist zwar unklar – auf Steam lag der 24-Stunden-Peak zuletzt bei 1.029 zeitgleichen Usern –, doch es scheinen genug zu sein, um ein solches Update zu rechtfertigen. Gut möglich, dass dieses Upgrade einige Spieler dazu bewegt, dem Klassiker auf der PS5 noch eine Chance zu geben.

Tom Clancy’s The Division wird weiter gehen

Wie bereits erwähnt, feierte der Titel schon 2016 sein Debüt. Zudem ist mit The Division 2 bereits seit März 2019 ein direkter Nachfolger auf dem Markt. Die Zukunft von Teil 2 ist ebenfalls gesichert: Im August 2025 wurde das für 2026 geplante „Survival-Extraction-Erlebnis“ The Division 2: Survivors vorgestellt.

2026 feiert das Franchise sein zehnjähriges Bestehen. Informationen zu möglichen Feierlichkeiten oder In-Game-Aktivitäten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

