In wenigen Wochen bekommen wir The Witcher 3-Portierung für den Nintendo Switch. In 720p im TV- und in 540p im Handheld-Modus. Seit der Ankündigung für diese Version des Spiels haben wir nicht mehr viel davon gehört. Also wann erscheint es? Eine ESRB-Bewertung gibt die Möglichkeit eines kommenden Release-Termins.

Der ESRB hat The Witcher 3 für den Switch eine Altersfreigabe vergeben. Was hier wichtig ist, ist nicht, welche Alterseinstufung das Spiel erhalten hat (es ist natürlich M), sondern dass es eine erhalten hat, was unter normalen Umständen bedeuten würde, dass eine Veröffentlichung für das Spiel kurz bevorsteht. Da wir noch nicht einmal eine Ankündigung für den Veröffentlichungstermin hatten, besteht die Möglichkeit, dass wir bald eine Ankündigung für den Veröffentlichungstermin erhalten werden.

Dies muss nicht unbedingt bedeuten, dass bald eine Ankündigung eingeht, aber es ist erwähnenswert, dass Nintendo bestätigt hat, dass sie später auf der Gamescom neues Gameplay-Material zeigen und neue Details veröffentlichen werden. Kürzlich schlug ein Einzelhandelsunternehmen vor, das Spiel im September herauszubringen.

CD Projekt RED teilt mit, dass sie keine Änderungen an The Witcher 3 für den Switch vornehmen und dass der Port die volle Erfahrung bieten wird. Das Rollenspiel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.