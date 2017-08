Filme&Serien „The Spoils of War“/Kriegsbeute ist die bisher am besten bewerteste Game of Thrones-Episode aller Zeiten 13/08/2017 @ 20:29

Die Fachpresse ist sich einig! Die Bewertungen für die aktuelle Staffel Game of Thrones ist so hervorragend, dass jede Episode der siebenten Staffel eine bessere Wertung bekomtm als die höchste Bewertung von Episoden in den letzten sechs Staffeln (IMDB: 9,9/10)!

Und die Episode der Vorwoche, Episode 4 „The Spoils of War“ (dt. Kriegsbeute) hat sich die Show mittlerweile selbst übertroffen. Die actiongeladene letzte Episode von Game of Thrones wurde von 10,17 Millionen Menschen in den USA live gesehen und übertraf damit sogar Dragonstone (dt. Drachenstein) die erste Episode von Staffel 7 mit 10,1 Millionen Zuschauern.

Zur Erklärung: In den USA wird über den Bezahlsender HBO ausgestrahlt, dabei inkludiert sind keine Aufrufe auf Festplattenrekordern oder Streaming-Angebote.

Vorschau zur nächsten Episode „Eastwatch“:

Unsere Kritik zur letzten Episode könnt ihr hier nachlesen!

