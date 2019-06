Share on Facebook

Von einem der grandiosesten Spiele des letzten Jahres kommt nun der Soundtrack. Rockstar veröffentlicht die Musik zu Red Dead Redemption II. Er kann ab sofort auf iTunes vorbestellt werden.

2 Songs für Vorbesteller

Vorbesteller erhalten die 2 Songs Crash of Worlds“ von Rocco DeLuca und „Table Top“ von Daniel Lanois sofort als Download. Auf Spotify sind die Songs ebenfalls bereits verfügbar.

The Music of Red Dead Redemption II erscheint am 12. Juni und kann auf iTunes vorbestellt werden. Anbei der Link.

