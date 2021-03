The Lord of the Rings: Gollum – Erster Gameplay-Trailer steht uns bevor!

lordoftheringsgollum

Future Games Show: Spring Showcase, präsentiert von GamesRadar, hat das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment als offiziellen Partner der Pre-Show diesen März bekanntgegeben. Die Show wird am 25. März ab 22:45 Uhr auf Twitch, Facebook, YouTube, Twitter und GamesRadar ausgestrahlt. Der Spring Showcase, ein digitaler Showcase, auf dem mehr als 40 Spiele gezeigt werden, ist das erste von drei Events, die für 2021 geplant sind. Weitere Shows folgen im Juni und August.

15 Minuten vollgepackt mit neuen Titeln

Daedalic Entertainment zeigen sieben ihrer kommenden Titel in der 15-minütigen Pre-Show, darunter das weltweit erste Gameplay-Material zum Action-Adventure The Lord of the Rings: Gollum. Die Show ist vollgepackt mit Neuankündigungen, Walkthroughs, Gameplay-Trailern und Enthüllungen neuer Features zu einigen von Daedalics am meisten erwarteten Titeln wie Hidden Deep und Glitchpunk.

Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment: „Uns haben die ersten beiden Future Games Shows letztes Jahr sehr gefallen und wir sind froh, die Show diesen Monat eröffnen zu können. Wir freuen uns darauf, neue Spiele zu enthüllen und den Fans mehr über einige der Titel zu verraten, die wir 2021 und darüber hinaus veröffentlichen. Dabei wird es auch einige Überraschungen geben. Wir können den 25. März kaum erwarten!”

Mein Schatz!

Bei The Lord of the Rings: Gollum handelt es sich um Action-Abenteuer. Die Story dreht sich komplett um Gollum, dem, wie wir wissen, nur eines wichtig ist: Sein Schatz! Dabei soll wie in den Büchern und Filmen die gespaltene Persönlichkeit von Gollum eine Rolle spielen.