Sogenannte „Demastered“-Versionen von Games sind ziemlich knifflig, wie euch das Video von „My Mate VINCE“ aufklären wird.

Dabei hat es der YouTuber geschafft die Nintendo Switch mit einem 32 Jahre alten Mini-Fernseher von Sony zu verbinden und spielt darauf The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Eigentlich auch ganz einfach: Er benötigte einen HDMI-zu-AV-Converter, einen Videorekorder, einen HF-Signalverstärker und eine VCR/RF-Antenne. Der Controller muss dann nur mehr, mit Tixo, an den Seiten des Mini-Fernsehers angeklebt werden. Fertig.

Das Gerät empfängt die Bilder der Nintendo Switch nicht direkt, sondern über das Antennensignal.