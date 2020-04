The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV erscheint noch 2020

NIS America kündigte an, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV noch dieses Jahr auf der PlayStation 4 erscheint.

Der Release für Nintendo Switch und PC dagegen, ist für 2021 geplant. Im neuen Teil der Reihe steht das Erebonian Empire kurz vor einem Krieg. Die Geschichte knüpft daher also direkt an den dritten Teil an. Klasse VII stellt sich dem Empire entgegen, zusammen mit ihrem Ausbilder und Held des Erebonian Civil War, Rean Schwarzer. Zusammen mit neuen und altbekannten Schülern, müssen alle zusammenarbiten um die totale Zerstörung aufzuhalten.

Features: