The Last of Us konnte sich über 20 Millionen Mal für PS4 und PS3 verkaufen

The Last of Us - (C) Naughty Dog

Naughty Dogs The Last of Us Part 2 ist vielleicht eine der größten Veröffentlichungen der letzten Jahre, wenn es 2020 erscheint. Das erste Spiel ist jedoch weiterhin ein großer Erfolg für Sony. Laut Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, hat sich The Last of Us auf PS4 und PS3 über 20 Millionen Mal verkauft (via Twitter). Es wurde zuletzt berichtet, dass bis Juni 2018 17 Millionen Exemplare verkauft worden waren.

The Last of Us wurde 2013 für die PlayStation 3 veröffentlicht und zeichnete sich durch Geschichtenerzählen und grafische Fähigkeiten aus. Es würde auf der PS4 als The Last of Us Remastered neu aufgelegt und einige visuelle Verbesserungen erfahren. Neben dem Basisspiel gab es auch den Left Behind DLC, der eigenständig gespielt werden konnte.

The Last of Us Part 2 wird am 21. Februar 2020 für PS4 veröffentlicht. Es ist nicht nur “um 50 Prozent größer” als das vorherige Spiel, sondern verfügt auch über größere Bereiche, die mit Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy vergleichbar sind. Weitere Informationen erhalten wir in den kommenden Monaten.