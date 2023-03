“The Last of Us”-ähnlicher Pilz sucht gerade Amerika heim

Ein Bezirk in Amerika wird von einem Pilz heimgesucht, der auch aus The Last of Us stammen könnte.

The Last of Us™ Part I (c) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Kaum eine andere Serie schlägt derzeit so hohe Wellen wie die hochgelobte Videospieladaption The Last of Us. Auch wir zeigten uns besonders begeistert. Doch die Bewohner von Lincoln County, im amerikanischen Bundesstaat Tennessee, dürften da wohl anders denken. Denn der Bezirk wird gerade von einem sich schnell verbreiteten, wärmeresistenten Pilz heimgesucht, der so auch aus der endzeitlichen Serie stammen könnte. Und Schuld daran ist ausgerechnet Whiskey. (via Kotaku)

So verbreitet sich der Pilz wie ein Virus und befällt dabei alles von Bäumen, Autos, Verkehrszeichen, bis hin zu Häusern. Auch wenn Menschen nicht gefährdet sind als klickende Zombies herumzulaufen, ist das Problem dennoch akut. Bilder aus dem Internet zeigen, wie resistent der Pilz ist. Er kann auch heiße Temperaturen überleben und verbreitet sich schnell. Anders als in The Last of Us, verbreitet sich der Pilz dabei durch Ethanol, das in der Stadt einen ganz besonderen Ursprung hat.

The Last of Us trifft auf Whiskey

Denn in Lincoln County befinden sich sechs Fasslager des Whiskey-Herstellers Jack Daniels, in denen Alkohol gelagert und gereift wird. Bewohner, die in der Nähe dieser Lagerstätten leben, haben in ihrer Umgebung nun jenen Pilz entdeckt. Die Pilzschicht ist dabei derart aggressiv, dass sie für die Bewohner schon zum großen Problem geworden ist. Jack Daniels hat bereits zugegeben, dass der Pilz zwar lästig wäre, aber keine Gefahr für Menschen und Tiere darstellt.

Die Bewohner des Bezirks bleiben also leider auf den Kosten für die Entfernung des Pilzes sitzen. Auch wenn sie sich glücklich schätzen können, dass sie nicht zu untoten Monstern mutieren. Alle jene die dennoch Lust auf mehr The Last of Us bekommen haben und schon gar nicht auf das Serienfinale kommende Woche warten können, für die haben wir Tipps. Denn wir haben eine Liste mit vier Filmen zusammengestellt, die euch auch gefallen könnten, wenn ihr die Serie mögt.