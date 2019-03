Wie im September 2018 bekannt wurde, hat die Muttergesellschaft von Bethesda, ZeniMax, eine Markenanmeldung für das Wort „Redfall“ beantragt. Ein Wort, von dem viele vorausgesagt hatte, dass es sich um den Untertitel für The Elder Scrolls 6 handeln würde.

Wie GamesRadar mitgeteilt hat, könnte etwas Bethesda’s Plänen in die Quere kommen mit dem Namen „Redfall“. So hat der Sci-Fi-Autor Jay J. Falconer, über den Herausgeber BookBreeze, Berufung gegen die Markenanmeldung gemacht. Immerhin hat er bereits zwei Apokalypse-Romane der Redfall-Serie veröffentlicht. Es gibt keine Ansprüche auf eine Markenverletzung, nur einen Einspruch gegen die Einreichung einer Markenrechtssache. Das Verfahren, das Anhörungen, Konferenzen und Offenlegungen zur Folge haben wird, ist von März dieses Jahres bis August 2020 geplant.

Selbst wenn das Verfahren innerhalb dieses Zeitrahmens erledigt werden sollte, kann Bethesda „Redfall“ nicht in zukünftigen Werbematerialien für The Elder Scrolls 6 verwenden, wenn dies tatsächlich der Untertitel ist, mit dem sie sich für das Spiel entscheiden. Falconer stellte via Twitter klar, dass seine Anwälte „versucht haben, mit einem Glücksspielunternehmen einen Spieleabkommen zu vereinbaren“, um den Titel „Redfall“ zu verwenden. Nachdem ZeniMax nicht geantwortet hat, antworteten sie „Ließ ihm keine Wahl“.

@zoe_dels Your Redfall Article. My lawyers made attempts to contact gaming company to work out a simple licensing deal for them to use my Redfall name. They ignored me every time. Shame. Left me no choice. All could have been avoided. Just call my attorneys back.

— Jay Falconer, Author (@JayJFalconer) 20. Februar 2019