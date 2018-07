Ubisoft’s The Division hatte einen nicht all zu tollen Start, nach dem anfänglichen Hype. Es war doch mehr Hype und wenig Inhalt. Mit The Division 2 arbeitet Entwickler Ubisoft Massive daran eine „Trendwende“ einzuleiten“, welches nächstes Jahr auf den Markt kommt.

Wieviele Gamer sich exakt registriert haben ist unklar, jedoch schreibt Ubisoft in seinem aktuellen Finanzbericht, dass The Division 2 bereits jetzt die meisten Beta-Registrierungen aller Ubisoft-Games hat. Ein gutes Zeichen, was den Entwickler sicherlich freuen wird. Die Beta von The Division 2 soll jene des Vorgängers um das Vierfache schlagen. Wenn Ubisoft diesen Schwung für die Verkaufszahlen des Spiels mitnehmen kann, dann steht einem Erfolg nichts im Wege.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird sich inhaltlich auf die Überlebenden konzentrieren.