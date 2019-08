Share on Facebook

Das im Oktober 2018 angekündigte The Coma 2 trägt den offiziellen Titel The Coma 2: Vicious Sisters und wird für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC und Mac mit englischen, koreanischen, japanischen, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, deutschen, spanischen, russischen, ukrainischen und französischen Untertitel veröffentlicht.

Der erste Teil The Coma: Cutting Class erschien im Oktober 2015, im Jahr 2017 veröffentlichten die Entwickler ein Remake zu dem Side-Scroller Horror.

The Coma 2: Vicious Sisters ist ein koreanisches Survival-Horror-Abenteuer. Als Mina Park musst du dich aus deiner verlassenen Schule wagen, um zu überleben. Erkunde das umliegende Sehwa-Viertel, um die Geheimnisse des Schattenreichs aufzudecken und dem psychotischen Killer auszuweichen, der dein Leben beenden will!

Mina Park, eine Schülerin der Sehwa High, erwacht nachts in ihrer Schule. Es dauert nicht lange, bis sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Die einst vertraute Schule, in der sie ihre Abende mit Lernen verbringt, wirkt nun düster und unheimlich. Sie wird von jemandem oder etwas verfolgt, das ihrer Lehrerin unheimlich ähnlich sieht. Um zu überleben, muss sich Mina über die Grenzen ihrer Schule hinaus in das umliegende Viertel wagen. Dort trifft sie auf seltsame Kreaturen, mysteriöse Fremde und unruhige Verbündete.

Key Features