The Batman: Erste Szene auf YouTube

Robert Pattinson in The Batman © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Ich kann ja selbst kaum glauben dass ich meine Meinung über den Pattinson Batman so wende. Aber je mehr ich von diesem kommenden Film sehe, umso mehr freue ich mich darauf. The Batman hat nun eine erste Szene auf YouTube geleakt oder auch bewusst platziert. Und obwohl Bruce Wayne in diesen 2 Minuten nichts sagt, so zeigt uns dieser Ausschnitt mehr als erwartet.

The Batman: Erste Szene ohne Text aber mit viel Schauspiel

Während einer Beerdigung kommt es zu einem Anschlag vom Riddler. Mit einem Auto rast ein entführter Mann in die Kirche. Als er aussteigt hat er eine Bombe um den Hals, ein Handy an die Hand geklebt und ist selbst jedoch geknebelt. An seiner Brust hängt ein Briefumschlag der an Batman adressiert ist. Kurz zuvor sah man noch an der Balustrade einen Mann stehen, welcher sich vom Geschehen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Vermutlich der Riddler selbst, welcher das ganze beobachtete.

Eine so kraftvolle Szene und so viel subtiler Kontext der hier in so kurzer Zeit gezeigt wurde. Es scheint wirklich, als würde The Batman zu einer genialen Neuverfilmung des Superhelden in Schwarz werden.

Und obwohl Bruce Wayne in dieser ersten Szene von The Batman nicht spricht. So zeigt Robert Pattinson mir persönlich, wieso ich ihn als Schauspieler für diese Rolle unterschätzt habe. Durch bloße Körpersprache und Mimik trägt er den Moment. Zeigt wo sein Interesse, sein Fokus und auch seine neugierige Beobachtung hin gehen. Dass der Superdetektiv Batman auch hier alles mitbekommt. Ich freu mich mehr und mehr auf diesen Film.

Der allgemeine Tenor der Bildsprache und auch “Farbe” wenn man es genau nimmt, ist ganz anders als die bisherigen Batman Filme. Auch wenn es kaum etwas gibt dass wir Fans lieber tun als zu vergleichen, so glaube ich zeigt diese erste Szene von The Batman umso mehr, dass wir hier keinen Vergleich finden können.