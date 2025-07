Terminator 2D: No Fate – Retro-Shooter erscheint später als geplant

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Fans des klassischen Actionfilms Terminator 2: Judgment Day müssen sich etwas länger gedulden: Das heiß erwartete Retro-Spiel Terminator 2D: No Fate wurde vom ursprünglich geplanten Release am 5. September auf den 31. Oktober 2025 verschoben. Grund für die Verzögerung ist die aufwendige Koordination und Produktion der physischen Version, die mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Publisher Reef Entertainment und Entwickler Bitmap Bureau haben sich bewusst dafür entschieden, physische und digitale Versionen gleichzeitig zu veröffentlichen. Die zusätzliche Zeit wird genutzt, um den Titel weiter zu optimieren und einen Day-One-Patch vorzubereiten, der das Spielerlebnis verbessern soll. Ziel ist es, allen Spielern die bestmögliche Version des Spiels zu bieten.

Werbung

Seit einigen Jahren kursieren zudem einige Gerüchte rund um ein mögliches Terminator Open-World sowie Robo Cop-Game.

Spielinhalte von Terminator 2D: No Fate und Plattformen

Terminator 2D: No Fate ist ein Side-Scrolling-Actionspiel mit pixelartiger Grafik, das sowohl ikonische Szenen aus dem Film als auch neue Handlungsstränge bietet. Spieler übernehmen die Rollen von Sarah Connor, John Connor und dem T-800, um gegen den T-1000 und Skynet zu kämpfen. Neben klassischen Missionen gibt es auch Abschnitte im Zukunftskrieg, in denen John Connor die Resistance anführt.

Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S sowie Nintendo Switch.

Werbung

Zwei physische Versionen wurden bereits angekündigt: Die Day One Edition enthält unter anderem ein Wendecover, ein Poster, ein Arcade-Token und ein Handbuch. Die Collector’s Edition bietet zusätzlich eine Steelbook-Verpackung, ein weiteres Poster, einen Metall-Paperweight, ein Flipbook und ein Artbook – ein echtes Highlight für Fans und Sammler.

Mehr Zeit für mehr Qualität

Auch wenn die Verschiebung enttäuschend sein mag, verspricht sie ein besseres Endprodukt. Mit der Kombination aus nostalgischem Gameplay, liebevoller Gestaltung und neuen Inhalten könnte Terminator 2D: No Fate ein echtes Highlight für Retro-Fans und Filmkenner werden.

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review von Terminator Resistance Enhanced für die PS5.